Revelatia turneului, Emma Raducanu s-a retras in optimea cu Ajla Tomljanovic si nu a mai revenit pe teren. Oficialii turneului au dezvaluit motivul: "Dificultati respiratorii"

Sportiva din Marea Britanie cu origini romano-chineze, Emma Raducanu s-a oprit in turul 4 la Wimbledon, dar nu fara a fi nevoita sa se retraga din meciul cu Ajla Tomljanovic. La scorul de 4-6, 0-3, Raducanu a solicitat un time-out medical, a mers la vestiare si nu s-a mai intors pe teren.

Jucatoarea in varsta de 18 ani, clasata pe locul 338 mondial nu a mers nici la conferinta de presa, iar oficialii Wimbledon au comunicat ca tanara ar fi avut probleme respiratorii, motiv pentru care doctorii nu i-au permis sa continue partida.

"Sunt socata. E un sentiment destul de amar. Emma are probleme daca a luat o astfel de decizie. Imi pare rau pentru ea, mi-ar fi placut sa pot sa inchid meciul. Ii urez tot binele din lume," a spus adversara sa, Ajla Tomljanovic dupa incheierea duelului.

Intr-o editie a turneului de la Wimbledon care consemneaza prima sa prezenta intr-un turneu de mare slem, Emma Raducanu se poate mandri cu doua victorii obtinute in fata unor jucatoare din top 50 WTA, Marketa Vondrousova si Sorana Cirstea.

Dincolo de premiul financiar care valoreaza €210,810, mai mult decat a castigat cumulat la toate turneele la care a participat pana acum, Emma Raducanu va inregistra un salt-record in ierarhia WTA, ajungand de pe locul 338 pana pe pozitia 175, depasind 163 de jucatoare dintr-o lovitura.

