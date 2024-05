Carlo Ancelotti, surprins după ce Real Madrid a întors scorul în meciul cu Bayern Munchen: ”Nu mă așteptam!”

Carlo Ancelotti: ”S-a întâmplat din nou ceea ce s-a mai întâmplat de multe ori!”

Carlo Ancelotti a fost în al nouălea cer la finalul meciului și a recunoscut că este impresionat de faptul că echipa sa a reușit din nou să întoarcă scorul într-un meci de un asemenea calibru.

Totodată, tehnicianul italian a mărturisit că nu a crezut că Real Madrid va avea parte de un sezon atât de bun după accidentările cu care s-a confruntat trupa de pe Santiago Bernabeu.

”Suntem fericiți, s-a întâmplat din nou ceea ce s-a mai întâmplat de multe ori. Este ceva inexplicabil. Niște suporteri care ne împing de la spate și niște jucători care cred până la capăt. Am jucat bine, a fost un meci dificil, dar am avut controlul, nu ne-am pierdut cu firea atunci când au marcat și am reușit să revenim.

Le mulțumesc suporterilor, clubului și în primul rând jucătorilor care au făcut un sezon neașteptat de bun. Eu nu mă așteptam. Vaporul Real Madrid are un căpitan care se numește Florentino Perez, care este un președinte fantastic și a reușit să creeze o generație de jucători care, să sperăm, vor reuși să câștige Champions League.

Am avut multe probleme, multe accidentări. Toată lumea vorbește de Courtois, de Militao, Alaba, dar i-am pierdut și pe Vinicius, Bellingham, Tchouameni. Nu ne-am plâns niciodată și cred că echipa a profitat de aceste probleme pentru a arăta că are caracter”, a spus Carlo Ancelotti, potrivit MARCA.

Verdictul expertului MARCA la cea mai controversată fază din meciul Real Madrid – Bayern Munchen

Pavel Fernandez, expertul în arbitraj al MARCA, a dat verdictul la cea mai controversată fază a meciului, golul anulat lui Bayern Munchen pe final de meci.

”Gol anulat incorect pentru Bayern Munchen la ultima fază a jocului. De Ligt este în ofsaid, dar nu participă la fază. Mingea ajunge la Mazraoui, care joacă în spate.

Muller ajunge la balon și joacă pentru De Ligt care este în poziție regulamentară. Marciniak a fluierat prea devreme, iar VAR-ul nu a putut interveni”, a spus expertul MARCA, Pavel Fernandez.