Americanul Learner Tien, nr.29 mondial, s-a calificat în premieră în sferturile de finală ale Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, nelăsându-i nicio șansă rusului Daniil Medvedev (12 ATP), pe care l-a învins cu 6-4, 6-0, 6-3, informează agerpres.



'Este o nebunie. Sunt atât de bucuros', a declarat Tien la ieșirea de pe teren.



Anul trecut, în turul 2, Tien îl eliminase pe rus în cinci seturi după ce venise din calificări. Continuarea sezonului a fost de rău augur pentru Medvedev, fostul lider mondial, învins în primul tur la Roland-Garros, Wimbledon și US Open.



Antrenat de fostul mare jucător Michael Chang, Tien îl va întâlni marți pe finalistul de la Australian Open, germanul Alexander Zverev (3 ATP) pentru un loc în semifinale.



Tien (20 ani) este cel mai tânăr jucător care atinge sferturile de finală la Melbourne după australianul Nick Kyrgios, în vârstă de 19 ani în 2015.

Learner Tien, antrenat de Michael Chang

