Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz Tenis
Roger Federer a susținut o conferință de presă la Melbourne.

De șase ori campion în Openul Australiei, elvețianul Roger Federer (44 de ani) a fost primit cu mare atenție de organizatorii turneului de mare șlem de la Melbourne.

Roger Federer va juca sâmbătă, 17 ianuarie, un meci amical de retragere, alături de alți foști tenismeni importanți: Andre Agassi, Patrick Rafter și Lleyton Hewitt.

Federer vede similiarități între tenisul pe care l-a practicat și cel pe care îl joacă Alcaraz

Cu 72 de ore înaintea startului Australian Open 2026, Federer s-a prezentat în fața jurnaliștilor, unde a vorbit despre Carlos Alcaraz, numărul 1 ATP.

„Când l-am văzut pe Dimitrov jucând cu Sinner la Wimbledon, am început să îmi imaginez cum ar fi fost să joc împotriva lui Jannik. Joacă foarte diferit de mine.

Adevărul e că, atunci când îl urmăresc pe Carlos concurând, văd mai multe similarități cu el și simt o conexiune mai mare. Felul în care execută scurtele, în care vine la fileu, cum e capabil să alterneze între apărare și atac... amândurora ne place să jucăm în stilul nostru și mă simt conectat la mentalitatea sa. Ador să urmăresc tenisul, ca fan,” a declarat Roger Federer, la Melbourne, potrivit Punto de break.

Federer, impresionat de rivalitatea Sinner - Alcaraz

„Rivalitatea pe care o construiesc Carlos și Jannik este impresionantă. Joacă un tenis incredibil, iar finala de la Roland Garros din 2025 a fost unul dintre cele mai bune meciuri din toate timpurile.

Lumea s-a oprit să urmărească ce se juca la Paris. Este grozav că sportul nostru generează un asemenea entuziasm. 

Amândoi au progresat excepțional în ultimii ani; sper doar să rămână feriți de accidentări. Am avut ocazia să mă antrenez cu ei și este impresionant felul în care lovesc mingea,” a completat Roger Federer, despre tenismenii momentului în circuitul ATP. 

