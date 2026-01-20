De șase ori campion în Openul Australiei, elvețianul Roger Federer (44 de ani) a fost primit cu mare atenție de organizatorii turneului de mare șlem de la Melbourne.

Roger Federer va juca sâmbătă, 17 ianuarie, un meci amical de retragere, alături de alți foști tenismeni importanți: Andre Agassi, Patrick Rafter și Lleyton Hewitt.

Federer vede similiarități între tenisul pe care l-a practicat și cel pe care îl joacă Alcaraz

Cu 72 de ore înaintea startului Australian Open 2026, Federer s-a prezentat în fața jurnaliștilor, unde a vorbit despre Carlos Alcaraz, numărul 1 ATP.

„Când l-am văzut pe Dimitrov jucând cu Sinner la Wimbledon, am început să îmi imaginez cum ar fi fost să joc împotriva lui Jannik. Joacă foarte diferit de mine.

Adevărul e că, atunci când îl urmăresc pe Carlos concurând, văd mai multe similarități cu el și simt o conexiune mai mare. Felul în care execută scurtele, în care vine la fileu, cum e capabil să alterneze între apărare și atac... amândurora ne place să jucăm în stilul nostru și mă simt conectat la mentalitatea sa. Ador să urmăresc tenisul, ca fan,” a declarat Roger Federer, la Melbourne, potrivit Punto de break.

