Aston Villa s-a chinuit teribil pe ”Villa Park” din Birmingham în meciul cu Leeds United, jucat sâmbătă în etapa 27 din Premier League și transmis în exclusivitate pe VOYO.
Oaspeții au deschis scorul prin Anton Stach, după aproximativ jumătate de oră de joc, mai exact în minutul 31.
Aston Villa - Leeds United 1-1: gazdele au avut 75% posesie, dar abia au egalat pe final
Villa a avut aproape 75% posesie, dar a reușit egalarea abia în minutul 88, prin Tammy Abraham.
S-a terminat 1-1 și Aston Villa rămâne pe podium, la două puncte sub Manchester City (care are însă un meci mai puțin) și la șapte puncte distanță de liderul Arsenal.
Clasamentul din Premier League