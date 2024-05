Jiri Lehecka, prima semifinală la un turneu ATP Masters 1.000. Ce s-a întâmplat cu Medvedev la Madrid și cine sunt jucătorii care aspiră la finală

Tenismanul Jiri Lehecka a completat careul de aşi în turneul ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.877.020 de euro, după ce rusul Daniil Medvedev, numărul patru mondial, accidentat la şoldul drept, a fost nevoit să abandoneze la finalul primului primul set, câştigat de ceh cu 6-4.

Medvedev a primit îngrijiri pe teren după primele cinci ghemuri, iar apoi după alte două ghemuri, renunţând la finalul primului set.

Lechecka, învingător în faţa lui Rafael Nadal în optimi, va juca în penultimul act contra canadianului Felix Auger-Aliassime, cel care a beneficiat de retragerea italianului Jannik Sinner, numărul doi mondial.

???????? LEHECKA into the last 4 after Medvedev retires!

Apparently suffering from adductors injury, Daniil Medvedev gives up after losing the 1st set 6-4 in this last Madrid quarter-final

The Czech player reaches maiden Masters 1000 last 4 pic.twitter.com/6biCg8PaP8