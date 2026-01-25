VIDEO Reacție josnică a numărului 10 ATP, la Australian Open: cum și-a jignit adversarul într-o limbă pe care nu o putea înțelege

Marcu Czentye
Alexander Bublik este în mare formă sportivă, dar ieșirile nervoase rămân un element nelipsit din repertoriul tenismenului kazah.

Ajuns pe locul 10 al clasamentului ATP după cinci titluri ATP cucerite în 2025 și începutul de an 2026, Alexander Bublik (28 de ani) s-a calificat în optimile Openului Australian fără set pierdut.

Jucătorul din Kazahstan a trecut de argentinianul Tomas Martin Etcheverry (62 ATP), în turul al treilea al competiției de la Melbourne, unde se aștepta la un meci mai facil, după cum reiese din reacția avută pe teren.

Alexander Bublik și-a înjurat adversarul de mai multe ori, dar a scăpat nepedepsit

De două tiebreak-uri a avut nevoie Bublik pentru a câștiga primele două seturi împotriva sudamericanului, scor 7-6 (4), 7-6 (5), 6-4.

Frustrat de rezistența impresionantă pe care a primit-o din partea adversarului, Alexander Bublik a început să înjure în limba rusă, în timpul meciului, spunând următoarele către membrii echipei sale: „Cum naiba poate să joace atât de plat? Nu a bătut pe nimeni în viața lui. Ești nebun la cap? Stă acolo cu o față de îngâmfat,” a spus Bublik, conform Sportskeeda, presărând mai multe înjurături între cuvintele sale.

Situația regretabilă arată una dintre zonele gri ale regulamentului de tenis, în care este specificat că arbitrii de scaun penalizeză obscenitățile pe care le aud din partea jucătorilor, însă acest lucru nu mai pare posibil de făcut, atunci când jucătorii folosesc limbaj obscen într-o limbă necunoscută de oficialul partidei.

Acesta a fost și cazul lui Bublik, care nu a avut de suferit în urma înjurăturilor, dar situația poate grăbi implementarea pe terenuri de tenis a unor aparate audio de înregistrare care pot traduce în timp real cuvintele spuse de jucători.

Bublik, la un pas de al doilea sfert de finală în turneele de mare șlem

Pentru un loc în sferturile Openului Australiei, Alexander Bublik va avea de învins favoritul gazdelor, Alex De Minaur (6 ATP).

Dacă îl va elimina pe De Minaur, Bublik își va egala recordul pentru cel mai bun rezultat semnat într-o competiție de mare șlem.

Halle, Gstaad, Kitzbuhel, Hangzhou și Hong Kong sunt locurile în care Bublik a ieșit campion, în ultimele douăsprezece luni.

