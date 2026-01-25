Tenisul profesionist surprinde anumite întâmplări care pot fi greu de crezut. Grecul Stefanos Tsitsipas - număr 35 ATP și fost număr trei mondial - a surprins prin modul stupid în care și-a limitat șansele de a face performanță în ediția 2026 a Openului Australian.

După ce a fost eliminat de cehul Tomas Machac (24 ATP), scor 6-4, 3-6, 7-6 (5), 7-6 (5), în turul secund al turneului de mare șlem de la Melbourne, Tsitsipas a dezvăluit unul dintre motivele nebănuite care i-a scurtat călătoria în competiția de la antipozi.

Tsitsipas, decizie neprofesionistă înainte de Australian Open

Tsitsipas s-a accidentat pe terenul de fotbal, cu câteva zile înainte de Openul Australian, într-un moment pe care echipa sa a încercat să îl prevină, dar fără succes.

Totuși, jucătorul din Grecia a ales să joace la Melbourne și a trecut de un prim tur, în ciuda limitărilor fizice. 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 a fost scorul prin care Tsitsipas l-a eliminat pe Shintaro Mochizuki (112 ATP), în primul tur.

În 2023, Tsitsipas a jucat finala turneului de mare șlem de la Melbourne

„A fost însă o decizie bună să joc în prima rundă. M-am accidentat prosteşte jucând fotbal cu patru zile înainte de începerea turneului.

Toată echipa mea punea presiune pe mine să nu intru în turneu şi sunt mândru că am jucat şi că am şi câştigat primul meu meci.

Este una dintre cele mai grave şi mai stupide accidentări pe care le-am avut vreodată înaintea unui turneu. Mi-am învăţat lecţia: nu voi mai juca niciodată fotbal înainte de o competiţie,” a declarat Tsitsipas pentru SDNA, conform News, trădând o neglijență profesională greu de înțeles în cazul unui tenismen profesionsit de zece ani.

