Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, criticați pentru decizia luată după meciul amical din Coreea de Sud.

Jannik SinnerCarlos AlcarazTenis ATPAustralian Open 2026
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz sunt entități care umbresc întregul circuit ATP, la ora actuală.

Performanțele atinse în plan sportiv de cei doi tenismeni sunt susținute de mutările productive făcute de echipele lor de marketing și PR, prin care Sinner și Alcaraz au ajuns la performanțe incredibile.

Sinner și Alcaraz au ajuns împreună în Melbourne, cu un avion privat

În meciul amical disputat la Seul, Coreea de Sud, cei doi rivali și-au atras câte două milioane de euro, o sumă care le permite să joace fără prea mare presiune financiară - dacă mai putea fi vorba de astfel de lucruri în situația celor doi - în ediția 2026 a Openului Australian, în care campionul va încasa 2,37 milioane de euro.

După întâlniri demonstrative la Riad și Seul, care i-au îmbogățit în ultimele luni cu milioane de euro, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz au luat o decizie intrigantă pentru o parte a fanilor tenisului; de la Seul, au zburat împreună spre Melbourne cu un avion privat. Costurile unei astfel de călătorii pot ajunge până la suma de $170,000.

„Rivalitatea asta e prea amabilă,” „totul e trucat,” „sunt surprins că au urcat, totuși, în mașini diferite,” și „plătiți-i mai mult, nu vedeți că trebuie să împartă tot ca să reducă cheltuielile?”, au fost câteva dintre remarcile sarcastice lăsate de utilizatorii platformei X sub videoclipul care îi arată pe Sinner și Alcaraz aterizând în Australia.

Sinner și Alcaraz au câștigat $106 milioane doar din tenis

La 24, respectiv 22 de ani, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz au ajuns la performanțe uluitoare, în tenisul profesionist.

Jucătorul italian a încasat, până în prezent, $56 de milioane exclusiv din tenis, sumă depășită de sportivul iberic, care a depășit pragul de $60 de milioane obținute doar pe teren.

