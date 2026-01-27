GALERIE FOTO Reacția ATP după ce Medvedev a fost „făcut pachet” de cel mai slab clasat sfertfinalist la Australian Open

Reacția ATP după ce Medvedev a fost „făcut pachet” de cel mai slab clasat sfertfinalist la Australian Open Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Daniil Medvedev a sfârșit rău în ediția 2026 a Openului Australian.

TAGS:
Daniil MedvedevLearner TienAustralian Open 2026Tenis ATP
Din articol

„Expediat” de Learner Tien (20 de ani, 29 ATP) așa cum a titrat site-ul oficial ATP, Daniil Medvedev s-a oprit în optimile de finală ale turneului de mare șlem de la Melbourne.

Pentru al doilea an consecutiv, rusul Medvedev a părăsit Openul Australian - întrecere în care a jucat finala, fără succes, de trei ori - în urma unui meci cu americanul Learner Tien, tânăr jucător de 20 de ani cu origini chinezo-vietnameze, antrenat de fostul tenismen legendar, Michael Chang.

Learner Tien l-a sufocat pe Daniil Medvedev: „declarație răsunătoare”, scrie ATP

S-a notat o diferență uriașă între cele două dueluri consumate între Tien și Medvedev, pe hardul de la antipozi.

În turul secund al ediției din 2025, Tien și Medvedev au jucat o partidă uluitoare, de cinci seturi, întinsă pe durata a 4 ore și 48 de minute, scor 6-3, 7-6(4), 6-7(8), 1-6, 7-6(10-7). Duelul s-a încheiat la ora 02:54, ora locală, în deplin contrast cu întâlnirea din acest an.

În optimile ediției 2026, Tien a avut nevoie de numai 102 minute pentru a-l „demola” pe jucătorul rus, scor 6-4, 6-0, 6-3.

Tien a reușit 33 de lovituri direct câștigătoare, spre deosebire de cele 15 ale rusului, care a comis un număr dublu de erori neforțate, 30, pe când americanul a făcut doar 16.

Learner Tien

  • Learner tien ao 26 editie 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Learner Tien, sfertfinalistul-surpriză de la Australian Open 2026

În raport cu ediția anterioară, Learner Tien a făcut deja un pas în plus, iar pentru un loc în semifinale îl va înfrunta pe germanul Alexander Zverev (3 ATP).

Triplu finalist la Melbourne, fără trofeu în vitrină, Daniil Medvedev a recunoscut superioritatea tânărului jucător talentat din America: „A jucat nemaipomenit, a fost foarte agresiv. Şi când mi-am ridicat jocul şi am reuşit lovituri bune, el a fost peste. Nu am simţit de multe ori că sunt atât de neputincios ca azi, Learner a jucat mai bine. Rareori m-am confruntat cu așa ceva în cariera mea.

Per total, Tien a fost la un cu totul alt nivel decât mine azi,” s-a confesat Daniil Medvedev, la conferința de presă organizată după meci, notează Eurosport.

Learner Tien este cel mai slab clasat sfertfinalist al Openului Australian. Americanul ocupă locul 29 în clasamentul ATP, dar va pătrunde în top 25 mondial, după încheierea turneului de la Melbourne.

Alcaraz - Zverev și Djokovic - Sinner, semifinalele așteptate în proba masculină

  • Carlos Alcaraz - Alex De Minaur
  • Alexander Zverev - Learner Tien
  • Novak Djokovic - Lorenzo Musetti
  • Jannik Sinner - Ben Shelton

Daniil Medvedev

  • Daniil medvedev frus shanghai 2025
×
Încă un pumnal în inimă: în mijlocul scandalului de dopaj, Sinner s-a duelat cu Medvedev din sferturile US Open 2024
Încă un pumnal în inimă: în mijlocul scandalului de dopaj, Sinner s-a duelat cu Medvedev din sferturile US Open 2024
Încă un pumnal în inimă: în mijlocul scandalului de dopaj, Sinner s-a duelat cu Medvedev din sferturile US Open 2024
Încă un pumnal în inimă: în mijlocul scandalului de dopaj, Sinner s-a duelat cu Medvedev din sferturile US Open 2024
Încă un pumnal în inimă: în mijlocul scandalului de dopaj, Sinner s-a duelat cu Medvedev din sferturile US Open 2024
Încă un pumnal în inimă: în mijlocul scandalului de dopaj, Sinner s-a duelat cu Medvedev din sferturile US Open 2024
Încă un pumnal în inimă: în mijlocul scandalului de dopaj, Sinner s-a duelat cu Medvedev din sferturile US Open 2024
Încă un pumnal în inimă: în mijlocul scandalului de dopaj, Sinner s-a duelat cu Medvedev din sferturile US Open 2024
Încă un pumnal în inimă: în mijlocul scandalului de dopaj, Sinner s-a duelat cu Medvedev din sferturile US Open 2024
Încă un pumnal în inimă: în mijlocul scandalului de dopaj, Sinner s-a duelat cu Medvedev din sferturile US Open 2024
Încă un pumnal în inimă: în mijlocul scandalului de dopaj, Sinner s-a duelat cu Medvedev din sferturile US Open 2024
Încă un pumnal în inimă: în mijlocul scandalului de dopaj, Sinner s-a duelat cu Medvedev din sferturile US Open 2024
Încă un pumnal în inimă: în mijlocul scandalului de dopaj, Sinner s-a duelat cu Medvedev din sferturile US Open 2024
Încă un pumnal în inimă: în mijlocul scandalului de dopaj, Sinner s-a duelat cu Medvedev din sferturile US Open 2024
Încă un pumnal în inimă: în mijlocul scandalului de dopaj, Sinner s-a duelat cu Medvedev din sferturile US Open 2024
Încă un pumnal în inimă: în mijlocul scandalului de dopaj, Sinner s-a duelat cu Medvedev din sferturile US Open 2024
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
ULTIMELE STIRI
FC Barcelona mai pierde un jucător talentat, înainte să strălucească la echipa de seniori
FC Barcelona mai pierde un jucător talentat, înainte să strălucească la echipa de seniori
Istorie la Europeanul de handbal! Așa da meci! Turneul e live pe VOYO
Istorie la Europeanul de handbal! Așa da meci! Turneul e live pe VOYO
„Mersi, nu e amuzant.” Nick Kyrgios, neschimbat, la 30 de ani: gestul pueril, făcut în văzul „arbitrei” din Serbia
„Mersi, nu e amuzant.” Nick Kyrgios, neschimbat, la 30 de ani: gestul pueril, făcut în văzul „arbitrei” din Serbia
Fostul campion mondial și european este vicepreședinte și acționar la o echipă din Serie D!
Fostul campion mondial și european este vicepreședinte și acționar la o echipă din Serie D!
Măsuri de urgență la Inter! Fotbalistul care încântă sub comanda lui Chivu, asaltat de oferte. Agentul a intervenit
Măsuri de urgență la Inter! Fotbalistul care încântă sub comanda lui Chivu, asaltat de oferte. Agentul a intervenit
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

Imagini ireale: stadionul de 1.450.000.000€, distrus de ploaie

Imagini ireale: stadionul de 1.450.000.000€, distrus de ploaie

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea”

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea”



Recomandarile redactiei
Cum va arăta FCSB după revoluția lui Gigi Becali
Cum va arăta FCSB după revoluția lui Gigi Becali
S-au convins de Moruțan după 30 de minute! Primele concluzii după debutul la Rapid
S-au convins de Moruțan după 30 de minute! Primele concluzii după debutul la Rapid
Măsuri de urgență la Inter! Fotbalistul care încântă sub comanda lui Chivu, asaltat de oferte. Agentul a intervenit
Măsuri de urgență la Inter! Fotbalistul care încântă sub comanda lui Chivu, asaltat de oferte. Agentul a intervenit
Florin Prunea, stupefiat de anunțul lui Gigi Becali la FCSB: ”Doamne ferește! Dacă o comite?”
Florin Prunea, stupefiat de anunțul lui Gigi Becali la FCSB: ”Doamne ferește! Dacă o comite?”
Mihai Stoica, atac nemilos după ce șefii de la CFR au făcut hora bucuriei: ”Ăia se plâng că nu și-au luat banii de un an și ceva!”
Mihai Stoica, atac nemilos după ce șefii de la CFR au făcut hora bucuriei: ”Ăia se plâng că nu și-au luat banii de un an și ceva!”
Alte subiecte de interes
Lorenzo Musetti, la prima sa semifinală de Mare Șlem! Adversar imposibil pentru un loc în finala de la Wimbledon
Lorenzo Musetti, la prima sa semifinală de Mare Șlem! Adversar imposibil pentru un loc în finala de la Wimbledon
Jannik Sinner e OUT! Lui Darren Cahill nu i-a venit să creadă. Ce s-a întâmplat în meciul cu Medvedev
Jannik Sinner e OUT! Lui Darren Cahill nu i-a venit să creadă. Ce s-a întâmplat în meciul cu Medvedev
Jucătorul antrenat de legendarul Michael Chang face senzație la Australian Open 2026. "O nebunie!" Pe cine a trimis acasă
Jucătorul antrenat de legendarul Michael Chang face senzație la Australian Open 2026. "O nebunie!" Pe cine a trimis acasă
Jannik Sinner a pierdut doar patru game-uri în finala turneului de la Beijing, încheiată după o oră
Jannik Sinner a pierdut doar patru game-uri în finala turneului de la Beijing, încheiată după o oră
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
CITESTE SI
Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

stirileprotv Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

stirileprotv Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!