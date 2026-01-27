„Expediat” de Learner Tien (20 de ani, 29 ATP) așa cum a titrat site-ul oficial ATP, Daniil Medvedev s-a oprit în optimile de finală ale turneului de mare șlem de la Melbourne.

Pentru al doilea an consecutiv, rusul Medvedev a părăsit Openul Australian - întrecere în care a jucat finala, fără succes, de trei ori - în urma unui meci cu americanul Learner Tien, tânăr jucător de 20 de ani cu origini chinezo-vietnameze, antrenat de fostul tenismen legendar, Michael Chang.

Learner Tien l-a sufocat pe Daniil Medvedev: „declarație răsunătoare”, scrie ATP

S-a notat o diferență uriașă între cele două dueluri consumate între Tien și Medvedev, pe hardul de la antipozi.

În turul secund al ediției din 2025, Tien și Medvedev au jucat o partidă uluitoare, de cinci seturi, întinsă pe durata a 4 ore și 48 de minute, scor 6-3, 7-6(4), 6-7(8), 1-6, 7-6(10-7). Duelul s-a încheiat la ora 02:54, ora locală, în deplin contrast cu întâlnirea din acest an.

În optimile ediției 2026, Tien a avut nevoie de numai 102 minute pentru a-l „demola” pe jucătorul rus, scor 6-4, 6-0, 6-3.

Tien a reușit 33 de lovituri direct câștigătoare, spre deosebire de cele 15 ale rusului, care a comis un număr dublu de erori neforțate, 30, pe când americanul a făcut doar 16.