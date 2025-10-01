GALERIE FOTO Jannik Sinner a pierdut doar patru game-uri în finala turneului de la Beijing, încheiată după o oră

Marcu Czentye
Jannik Sinner, pentru a doua oară campion la Beijing.

Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a ieșit campionul ediției 2025 a turneului ATP 500 de la Beijing.

Tenismenul italian nu a avut emoții în finala competiției, disputată contra americanului Learner Tien, clasat pe locul 52 în ierarhia mondială.

Jannik Sinner a ajuns la $11,5 milioane câștigate din tenis, în 2025

Numărul 2 ATP s-a impus scor 6-2, 6-2, în doar 74 de minute de joc, timp în care a reușit patru game-uri pe serviciul oponentului.

Sinner se apropie de Alcaraz în clasamentul ATP actualizat în timp real, în urma acestei reușite, dar mai are de recuperat 590 de puncte în partea finală a sezonului pentru a reuși să își redobândească locul întâi.

Sinner: 41 de victorii în 46 de meciuri disputate în acest an

Elevul australianului Darren Cahill a ajuns la al 41-lea succes stagional, iar, spre deosebire de rivalul său, Carlos Alcaraz, nu s-a răzgândit asupra participării în întrecerea ATP Masters 1000 de la Shanghai, derulată în perioada 1 - 12 octombrie.

Triumfând la Beijing, Sinner a ajuns la cel de-al 21-lea titlu cucerit în ATP. Este doar al treilea trofeu cucerit în acest an de italian, după cele de mare șlem, apropiate în Australia și în Marea Britanie.

