Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a ieșit campionul ediției 2025 a turneului ATP 500 de la Beijing.

Tenismenul italian nu a avut emoții în finala competiției, disputată contra americanului Learner Tien, clasat pe locul 52 în ierarhia mondială.

Jannik Sinner a ajuns la $11,5 milioane câștigate din tenis, în 2025

Numărul 2 ATP s-a impus scor 6-2, 6-2, în doar 74 de minute de joc, timp în care a reușit patru game-uri pe serviciul oponentului.

Sinner se apropie de Alcaraz în clasamentul ATP actualizat în timp real, în urma acestei reușite, dar mai are de recuperat 590 de puncte în partea finală a sezonului pentru a reuși să își redobândească locul întâi.

