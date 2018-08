Intelege prin ce trece Halep! "Acest oras ori iti place, ori nu" | Adversara care ii ia apararea Simonei

Simona Halep a parasit, in mod surprinzator, competitia de la US Open 2018.

Kaia Kanepi a invins-o cu 6-2, 6-4, la capatul unui meci care a durat o ora si 17 minute de joc.

Simona a incercat la conferinta de presa de la Flushing Meadows sa gaseasca o explicatie pentu esecul din primul tur dand vina pe locul in care se desfasoara turneul. "Poate ca este zgomotul din tribune, orasul este aglomerat. Sunt toate la un loc. Eu sunt o persoana linistita, imi plac locurile mai mici. Am avut si rezultate bune aici, nu ma plang, doar ca nu imi simt jocul la suta la suta cand intru pe teren. Poate ca pe viitor se va schimba ceva. Niciodata nu joc bine aici. Simt ca jocul meu nu este la cel mai inalt nivel, dar mereu lupt", a spus Simona Halep la conferinta de presa.

Garbine Muguruza, care s-a calificat in turul secund la US Open dupa ce a trecut in minimul de seturi de Shuai Zhang, a spus la o conferinta de presa ca intelege perfect prin ce trece Simona Halep. “Acest oras, ori iti place, ori nu. Este unul al contrastelor, alb si negru. Eu personal petrec mai mult timp in camera de hotel aici decat in alte parti doar pentru a-mi salva energia”, a declarat iberica la US Open.

In 2017, Halep a pierdut tot in primul tur, cu 4-6, 6-4, 3-6, in fata Mariei Sharapova. Halep a mai fost eliminata anterior in primul tur al US Open doar la prima ei participare, in 2010, cand a fost invinsa de Jelena Jankovic din Serbia, locul 5 WTA atunci, cu scorul de 6-4, 4-6, 7-5. Cea mai buna performanta a Simonei Halep la Flushing Meadows a fost in 2015, cand a atins faza semifinalelor.

Pentru Simona urmeaza o pauza de o luna de zile pana la urmatorul turneu la care va participa: Wuhan (23-30 septembrie).