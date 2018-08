US OPEN 2018 | Doua favorite parasesc competitia dupa prima zi! Alta eliminare surprinzatoare dupa cea a Simonei Halep

Prima zi de competitie de la US Open nu a fost lipsita de surprize.

Simona Halep si Anastasia Pavlyuchenkova au fost eliminate.

Anastasia Pavlyucenkova, locul 28 WTA si cap de serie numarul 27, a parasit prematur turneul, dupa 6-1, 4-6, 3-6, cu suedeza Rebecca Peterson, locul 61 WTA.

Cea mai surprinzatoare infrangere a inregistrat-o liderul mondial, dupa 2-6, 4-6 cu estoniana Kaia Kanepi. In 2017, Halep a pierdut tot in prima mansa, cu 4-6, 6-4, 3-6, in fata Mariei Sharapova. Anterior editiei trecute, Halep a mai fost eliminata in primul tur al US Open doar la prima ei participare, in 2010, cand a fost invinsa de Jelena Jankovic din Serbia, locul 5 WTA atunci, cu scorul de 6-4, 4-6, 7-5. Cea mai buna performanta a Simonei Halep la Flushing Meadows a fost in 2015, cand a atins faza semifinalelor.

Turneul de tenis US Open se desfasoara in perioada 27 august – 9 septembrie.