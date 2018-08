Arma care-i lipseste Simonei Halep! Mats Wilander a dat verdictul dupa esecul suprinzator al romancei

Simona Halep a parasit in mod surprinzator US Open 2018.

Kaia Kanepi a invins-o cu 6-2, 6-4, la capatul unui meci care a durat o ora si 17 minute.

Mats Wilander, castigator a 7 titluri de Grand Slam, a vorbit despre infrangerea dureroasa suferita de Simona Halep in primul tur al US Open 2018. Suedezul este de parere ca Simona a fost coplesita de emotii si nu a avut forta pe teren.

"Simona spune ca nu este vorba despre emotii, dar eu am vazut-o moale, deconectata, plata. Pana la urma, este vorba tot despre emotii. Nadal nu ar fi patit niciodata asa ceva. Eu cred ca Simonei ii lipseste arma cu ajutorul careia sa isi forteze adversarele sa schimbe jocul. Simona se apara bine, ca intotdeauna, dar nu poate sa puna presiune pe Kanepi. Estonianca nu a avut deloc presiune pentru ca jocul Simonei pur si simplu nu a mers", a spus Wilander la Eurosport.

In 2017, Halep a pierdut tot in primul tur, cu 4-6, 6-4, 3-6, in fata Mariei Sharapova. Halep a mai fost eliminata anterior in primul tur al US Open doar la prima ei participare, in 2010, cand a fost invinsa de Jelena Jankovic din Serbia, locul 5 WTA atunci, cu scorul de 6-4, 4-6, 7-5. Cea mai buna performanta a Simonei Halep la Flushing Meadows a fost in 2015, cand a atins faza semifinalelor.

Pentru Simona urmeaza o pauza de o luna de zile pana la urmatorul turneu la care va participa: Wuhan (23-30 septembrie).