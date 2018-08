Mesajul transmis de Halep dupa eliminarea de la US Open! "Voi continua sa fac asta!" Cum se motiveaza romanca | FOTO

Simona Halep a parasit, in mod surprinzator, competitia de la US Open 2018.

Kaia Kanepi a invins-o cu 6-2, 6-4, la capatul unui meci care a durat o ora si 17 minute de joc.

Dupa infrangerea dureroasa din primul tur al US Open, Simona Halep a transmis un mesaj pe contul personal de Twitter, din care reiese faptul ca nu s-a lasat afectata de eliminarea prematura din New York: "Daca inveti din infrangere, nu ai pierdut cu adevarat. Voi continua sa invat si sa zambesc", a fost mesajul liderului mondial din WTA, insotit de o fotografie de la conferinta de presa, in care Simona Halep este surprinsa zambind.

In 2017, Halep a pierdut tot in primul tur, cu 4-6, 6-4, 3-6, in fata Mariei Sharapova. Halep a mai fost eliminata anterior in primul tur al US Open doar la prima ei participare, in 2010, cand a fost invinsa de Jelena Jankovic din Serbia, locul 5 WTA atunci, cu scorul de 6-4, 4-6, 7-5. Cea mai buna performanta a Simonei Halep la Flushing Meadows a fost in 2015, cand a atins faza semifinalelor.

Pentru Simona urmeaza o pauza de o luna de zile pana la urmatorul turneu la care va participa: Wuhan (23-30 septembrie).