"Ar trebui sa se vorbeasca mai mult despre Kanepi decat despre Halep!" Simona, pusa in plan secund dupa esecul din primul tur la US Open

Simona Halep a pierdut in fata estoniencei Kaia Kanepi cu scorul de 2-6, 4-6.

Lindsay Davenport, castigatoare a 3 titluride Grand Slam, a vorbit despre esecul suferit de Simona Halep in primul tur de la US Open. Davenport este de parere ca dupa acest meci ar trebui sa se vorbeasca mai mult despre evolutia incredibila a estoniencei Kanepi decat despre prestatia Simonei.

"Nimeni nu se astepta la asa ceva! Te gandeai ca, dupa cum a jucat in Canada si la Cincinnati, Simona va fi puternica. Totusi, Kanepi poate fi periculoasa. Halep nu este o jucatoare in care poti sa joci ofensiv cu usurinta pe aceasta suprafata. Kanepi a facut insa totul sa para usor. Jucatoarea din Estonia merita tot respectul pentru felul in care a jucat si in care a invins-o pe Simona", a spus Lindsay Davenport la Tennis Channel.

In 2017, Halep a pierdut tot in primul tur, cu 4-6, 6-4, 3-6, in fata Mariei Sharapova. Halep a mai fost eliminata anterior in primul tur al US Open doar la prima ei participare, in 2010, cand a fost invinsa de Jelena Jankovic din Serbia, locul 5 WTA atunci, cu scorul de 6-4, 4-6, 7-5. Cea mai buna performanta a Simonei Halep la Flushing Meadows a fost in 2015, cand a atins faza semifinalelor.

Pentru Simona urmeaza o pauza de o luna de zile pana la urmatorul turneu la care va participa: Wuhan (23-30 septembrie).