"In 2021 va atinge varful maturitatii sale mentale, fizice, tehnice si tactice!" Predictiile francezilor pentru Simona Halep 

In ciuda pandemiei de coronavirus, Simona Halep a avut un an bun.

Sportiva a avut succes in 2020, reusind sa castige 3 titluri. Jurnalistii francezi de la site-ul Tennis World i-au dedicat acum, pe final de an, un articol in care au vorbit despre cum ar putea arata anul 2021 pentru sportiva.

Acestia noteaza ca in anul in care va implini varsta de 30 de ani, Simona Halep va atinge varful maturitatii, iar acest lucru o va ajuta sa aiba un sezon foarte bun.

"Anul sau a fost pozitiv, in ciuda a tot, in ciuda faptului ca a fost testata pozitiv cu noul coronavirus. La ce ne putem astepta de la ea in anul 2021? Simona, incarcata cu o forta mentala considerabila, atinge acum varful maturitatii sale mentale, fizice, tehnice si tactice.

Experienta, infrangerile dureroase si victoriile dulci i-au dat doza de experienta care le lipseste multor jucatori tineri, chiar si campionilor de Grand Slam. O experienta care poate fi decisiva in cele mai delicate momente ale sezonului. Un sezon care, daca totul merge bine, va fi lung, incluzand si Jocurile Olimpice. Un sezon care le va cere sportivilor sa inteleaga si cand este timpul sa se odihneasca sau sa spuna 'Nu' unui turneu", au scris francezii.

Cei de la Tennis World vorbesc si despre calitatile Simonei Halep, notand faptul ca acestea ii vor permite sportivei sa faca fata turneelor importante, cum ar fi Roland Garros-ul sau Australian Open-ul.