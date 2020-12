Halep i-a cerut un autograf lui Federer! "Am inlemnit, nici n-am stiut!" Reactia elvetianului la momentul intalnirii a uimit-o pe Simona

Halep a facut o serie de dezvaluiri privind parcursul ei din cariera.

Tenismena romanca este pe locul al doilea mondial si este multumita de felul in care a terminat anul. Halep a tinut sa povesteasca un moment de pe vremea cand era junioara, in anul 2007. Simona a avut sansa de a-l cunoaste in acel moment pentru prima data pe unul dintre cei mai mari tenismeni din circuitul masculin, Roger Federer.

Elvetianul i-a acordat Simonei un autograf, iar cei doi au avut o discutie rapida. Romanca a dezvaluit ca Federer i-a lasat o impresie foarte buna.

"Eram in 2007, la Wimbledon, m-am dus la terenul de antrenament si aveam badge-ul de juniori si am mers la racordat sa-mi las o racheta. L-am vazut acolo si am inlemnit! Nici n-am stiut cum sa reactionez si i-am intins badge-ul. L-am intrebat daca poate sa-mi ofere un autograf.

In acel moment, el m-a intrebat ce fac pe acolo, cum ma simt. I-am spus ca-mi place tenisul si ca sunt si eu la Wimbledon pentru a ma bucura de ce e acolo. Nu mai vazusem teren de iarba pana atunci.

A fost foarte calduros si mi-a dat un sentiment foarte placut. Chiar daca era foarte renumit si foarte bun in sportul nostru, a vorbit cu mine si mi-a urat de bine", a declarat Simona Halep pentru Digi Sport.