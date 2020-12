EXCLUSIV | "Nu cumperi de la supermarket o Simona Halep sau un Ilie Nastase!" Ion Tiriac stie ce titlu ii lipseste lui Halep din palmares 

Ion Tiriac (81 ani) a vorbit despre Simona Halep in cel mai recent interviu.

Omul de afaceri a oferit un interviu in exclusivitate pentru PRO TV si www.sport.ro in care a vorbit despre cea mai buna jucatoare de tenis din Romania, titlul care ii lipseste Simonei din palmares, dar si despre calitatile pe care le are.

"Simonei i-ar cam lipsi titlul olimpic, a castigat Grand Slam-uri, a castigat tot, ar fi frumos sa aiba in vitrina si un titlu olimpic. Pentru asta trebuie sa isi faca un program foarte bine stabilit.

Simona e un talent iesit din comun. O Simona Halep, un Ilie Nastase nu ii cumperi de la supermarket, astia se nasc la atatia ani si atata diferenta.

Simona Halep are toate posibilitatile, am spus-o si o repet. Poate sa castige orice meci si poate sa piarda aproape la oricine, este foarte emotionala, mult mai emotionala decat arata pe dinafara. Simona traieste ca un om normal, nu traieste ca un atlet in cusca, numai cu antrenamente, isi traieste si viata personala", a spus Ion Tiriac pentru www.sport.ro si PRO TV.

Mandru de Romania, Ion Tiriac a vorbit despre locurile frumoase din tara noastra, dar si despre preferintele sale culinare.

"Toti romanii ar trebui sa cinstim tara asta si sa ii dam locul care o reprezinta. Avem o tara superba. Nu stiu daca tinerii au fost in Bucovina cum am luat-o eu la picior in 1972. Rar gasesti in Europa, care are istoria pe care o are, o astfel de tara.

As vrea sa explodeze tara asta din toate punctele de vedere. Ma mandresc foarte mult ca m-am nascut aici, am crescut aici, am avut un privilegiu enorm ca am putut sa calatoresc oriunde am vrut, oricand am vrut.

Nu poti sa te duci undeva fara sa te gandesti la sarmale si la mamaliga. Nu ai cum, cu tot respectul pentru foie gras si caviar si Dom Perignon. Nu, nu, sarmale, mamaliga, mititei si cozonacii cum ii facem noi", a adaugat omul de afaceri.