Imagini ISTORICE la Paris! Dupa 92 de ani de la ridicare, Stade Roland Garros are nocturna functionala! 

Francezii au lansat pe internet primele imagini cu nocturna Arenei Philippe Chatrier.

Stade Roland Garros, complexul care gazduieste anual Grand Slam-ul francezilor a fost construit in anul 1928 cu ocazia organizarii unei editii a Cupei Davis.

Intins pe 8,5 hectare, punctul de reper al tenisului in Paris are in componenta 20 de terenuri, printre care faimoasa Arena Philippe Chatrier, care poate gazdui concomitent pana la 15,225 de persoane.

In pregatirea Roland Garros 2020, programat sa inceapa in data de 27 septembrie, oficialii competitiei pariziene au testat sistemul de iluminare pe Arena Philippe Chatrier si au publicat pe Twitter pentru prima oara in istorie ipostaze cu stadionul pregatit sa gazduiasca meciuri de tenis dupa lasarea serii.

Simona Halep si Rafael Nadal sunt doi dintre tenismenii asteptati sa inaugureze oficial nocturna instalata la Roland Garros, odata cu inceperea turneului, fixat in perioada 27 septembrie - 11 octombrie 2020.