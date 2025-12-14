Paris Saint-Germain va întâlni echipa braziliană Flamengo în finala Cupei Intercontinentale la fotbal, după ce a învins formaţia egipteană Pyramids FC cu scorul de 2-0, sâmbătă, la Al-Rayyan (Qatar), transmite AFP.

Flamengo - Pyramids 2-0 și brazilienii sunt în finală



Campioana Americii de Sud s-a impus prin golurile marcate de fundaşii Leo Pereira (23) şi Danilo (52), în urma unor faze fixe executate de uruguayanul Giorgian de Arrascaeta.

Victoria echipei carioca i-a adus, pe lângă calificarea în finală, şi Cupa Challenger.

Marea finală se dispută miercuri, la Doha



PSG, câştigătoarea Ligii Campionilor, era calificată direct în finala care va avea loc miercuri, la Doha.

Flamengo, deţinătoarea trofeului în Copa Libertadores, trecuse în turul anterior de Cruz Azul, câştigătoarea Cupei Campionilor CONCACAF, cu 2-1, în timp ce Pyramids FC, laureata Ligii Campionilor Africii, trecuse cu 3-1 de echipa saudită Al Ahli SC, câştigătoarea Ligii Campionilor Asiei.

Ce este Cupa Intercontinentală



Cupa Intercontinentală reuneşte câştigătoarea celor şase confederaţii, într-un format restrâns, pentru a nu pune în umbră Cupa Mondială a Cluburilor, care are loc acum într-un format cu 32 de echipe, la fiecare patru ani.

Pe Stadionul Ahmad bin Ali din Al Rayyan au evoluat echipele:

Flamengo: Agustin Rossi - Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas, 60) - Erick Pulgar, Jorginho (Nicolas de la Cruz, 75) - Jorge Carrascal (Pedro, 85), Giorgian de Arrascaeta (Luiz Araujo, 75), Everton Cebolinha (Bruno Henrique, 60) - Gonzalo Plata. Antrenor: Filipe Luis.

Pyramids: Ahmed El-Shenawy - Mohamed Chibi, Mahmoud Marei, Ahmed Samy, Mohamed Hamdy - Mohanad Lasheen, Blati Toure (Mohamed Reda, 73) - Mahmoud Zalaka (Mostafa Fathi, 81), Ahmed Atef (Marwan Hamdi, 88), Mostafa Ziko (Ewerton, 73) - Fiston Mayele. Antrenor: Krunoslav Jurcic.

Meciul a fost arbitrat de qatarianul Abdulrahman Al-Jassim.

