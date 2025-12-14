În ultimele luni, Gigi Becali a declarat în repetate rânduri faptul că Malcom Edjouma o va părăsi pe FCSB în momentul în care contractul său va expira în această iarnă, pe 1 ianuarie.

Mihai Stoica: ”Cred că Edjouma rămâne până în vară!”

Totuși, finanțatorul roș-albaștrilor s-a răzgândit în privința fotbalistului după succesul răsunător cu Feyenoord. Becali declara atunci că va încerca să îl convingă pe Edjouma să semneze un nou contract.

Mihai Stoica a transmis că a discutat cu Edjouma și l-a convins pe mijlocașul de 29 de ani să rămână la campioana României cel puțin până în vară.

”Am vorbit deja cu Edjouma, cred că rămâne până la vară. El e un jucător fabulos. Când joacă bine, e peste ce juca Thomas Partey, de exemplu. Valoarea unui jucător e dată de constanță.

Messi juca 9 meciuri bine din 10. Alții joacă doar un meci. Iar alții cumpără un jucător după un meci bun”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

800.000 de euro este cota de piață a lui Malcom Edjouma, potrivit Transfermarkt.

În acest sezon, Malcom Edjouma a marcat un singur gol în 16 meciuri disputate.

Gigi Becali, după FCSB - Feyenoord 4-3

”Malcom și Chiricheș și-au scos banii pe tot anul. Malcom a schimbat jocul la mijlocul terenului. E posibil să-i propun prelungirea, o să vorbesc personal cu el. O să-l sun și îi zic: «Dacă dai drumul la minge, îți prelungesc contractul». Dacă dă drumul la minge cum a făcut în acest meci, promit că-i prelungesc contractul”, a spius Gigi Becali la PRima Sport..

