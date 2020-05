Un star de la Barcelona se incapataneaza sa ramana la echipa, desi a fost pus pe lista de transferuri!  "Bineinteles ca vreau sa raman, sunt mai hotarat ca niciodata"

Arturo Vidal este pe lista jucatorilor de care Barcelona vrea sa se desparta in aceasta vara, dar mijlocasul chilian sustine ca este fericit la clubul catalan si ca vrea sa ramana la echipa.

Intr-un live pe Instagram cu Mario Veloso, Vidal a spus ca isi doreste in continuare sa ramana la echipa si ca s-a adaptat bine printre fotbalistii gruparii blaugrana.

"Sunt foarte fericit la Barcelona. Bineinteles ca vreau sa raman, sunt mai hotarat ca niciodata. Sunt foarte fericit, exista un grup bun si am prieteni grozavi in vestiar. Ma simt mai bine ca niciodata si din punct de vedere fizic. Vreau sa imi prelungesc cat mai mult cariera, atat in Liga Campionilor cat si in La Liga", a povestit fostul jucator de la Juventus.

Barcelona incearca sa faca orice pentru a-l transfera pe Lautaro Martinez, de la Inter Milano, iar Arturo Vidal era unul dintre jucatorii pe care catalanii ar fi dorit sa il ofere la schimb.

VIDEO - Primul antrenament al lui Arturo Vidal la Barcelona: