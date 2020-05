Jucatorul de la Real Madrid dorit de Klopp la Liverpool pleaca de pe Bernabeu! Perez s-a hotarat si il da! Cine ii paraseste pe galactici

Real Madrid scapa de un jucator.

Fotbalistul celor de la Real Madrid, Cesar Gelabert (19 ani), unul dintre cei mai talentati jucatori din Academia celor de la Real Madrid este pe cale sa plece de pe Bernabeu.

Klopp l-a vrut la Liverpool, insa oficialii galacticilor au alte planuri. Potrivit presei din Spania, Gelabert ar urma sa fie imprumutat la o echipa din La Liga. Real Sociedad, Espanyol si Eibar sunt echipele care il vor pe Gelabert, iar din Segunda Division, Real Zaragoza si Almeria si-au manifestat interesul pent fotbalist.

Chiar daca Klopp il vrea la Liverpool si pe fir au mai intrat echipe precum AS Monaco, Sportig Lisabona si Everton, Perez este de parere ca dupa un sezon in La Liga, Gelabert poate emite pretentii pentru a ramane in lotul echipei mari a madrilenilor.

Cesar Gelabert a venit la Real Madrid in urma cu 5 ani de la Hercules si joaca la echipa secunda a galacticilor. Este considerat unul dintre cei mai talentati fotbalisti sub 20 de ani din Spania.