Gigi Becali s-a hotarat! Ce se intampla cu jucatorii bagati in somaj tehnic la FCSB! Decizie de ultima ora luata de patronul ros-albastrilor

Gigi Becali a decis ce va face cu jucatorii pe care i-a bagat in somaj tehnic.

In momentul in care pandemia de coronavirus a stopat fotbalul, Gigi Becali a luat o serie de decizii drastice. O parte din jucatorii au salariile taiate la jumatate, in schimb ce cativa au fost bagati in somaj tehnic de catre patronul ros-albastrilor.

Cristi Balgradean, Marko Momcilovic, Alexandru Stan, Adi Popa si Harlem Gnohere sunt jucatorii pe care Gigi Becali a decis sa ii bage somaj tehnic. Potrivit Digisport, acestia au fost instiintati de club ca vor ramane in somaj tehnic si dupa data de 15 mai. Becali a decis sa le prelungeasca somajul pana pe data de 1 iunie, atata timp cat legea ii permite.

Initial a fost bagat in somaj tehnic si Bogdan Planic, insa patronul vicecampioanei Romaniei s-a razgandit in privinta lui, iar jucatorul se afla deja la baza din Berceni unde se afla in izolare. Balgradean, Momcilovic si Adi Popa isi vor primi salariul intreg doar inca o luna, intrucat le vor expira contractele. Harlem Gnohere si Alexandru Stan mai au insa un an de contract cu FCSB, iar Becali va trebui sa le achite salariul intreg, in conditiile in care nu va ajunge la un acord cu jucatorii pentru a rezilia contractul.