Dayana Yastremska, ucraineanca sexy care la 20 de ani publica pictoriale hot, canta si e la un pas de top 20 WTA

Dayana Yastremska a publicat o serie de fotografii provocatoare pe Instagram.

Dayana Yastremska a implinit 20 de ani in urma cu trei zile, dar este una dintre cele mai bune jucatoare ale noii generatii in tenisul feminin.

Dincolo de terenurile de antrenament, Dayana nutreste o pasiune pentru muzica, ea lansand saptamana precedenta o melodie prin care si-a surprins fanii.

Suporterii sai o admira si pentru frumusetea ei naturala care a trecut initial trecuta cu vederea, intrucat rezultatele sale au fost realmente surprinzatoare. La 20 de ani, Yastremska ocupa locul 25 in clasamentul WTA de simplu si are deja trei titluri WTA in palmares, castigate la Hong Kong (2018), Hua Hin si Strasbourg (2019).

"Trebuie sa traim doar ca sa admiram frumusetea. Restul poate sa astepte," a scris Dayana Yastremska pe Instagram, potrivit Tenisite.info in descrierea unor imagini care le-a taiat rasuflarea urmaritorilor sai.