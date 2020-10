Ilie Nastase da vina pe Klaus Iohannis pentru infectarea Simonei Halep cu noul coronavirus: "Suntem cretini, prosti rau de tot! Spun asta cu riscul sa fiu bagat la puscarie!"

Ilie Nastase este complet nemultumit de maniera in care politicienii romani gestioneaza pandemia.

Ilie Nastase nu este multumit de modul in care politicienii romani gestioneaza pandemia de coronavirus. In contextul aflarii vestii infectarii Simonei Halep cu virusul Sars-CoV-2, primul numar 1 ATP in Era Open a punctat cu asprime slabiciunile sistemului sanitar romanesc.

"Am auzit vestea, a aflat sotia de pe Facebook. Nu am vorbit cu Simona, nu cred ca a vorbit nimeni. Si nici nu cred ca e momentul acum, mai asteptam putin. Deci are simptome moderate, e bine ca se simte OK”, a afirmat Ilie Nastase pentru ProSport. "Domne, cred ca am luat-o razna. Pentru ca ne indeamna sa mergem la alegeri, in timp ce in toate celelalte tari s-a inchis totul in afara de scoli. Cred ca suntem cretini. Suntem prosti rau de tot, vorbesc serios! Adica ce facem noi? Nu putem merge sa alegem mai tarziu, trebuie sa mergem acum? Care e problema?”, au fost intrebarile puse de Ilie Nastase ca repros lansat politicienilor in urma lipsei de masuri restrictive aplicate.

Pentru a depasi pandemia, Ilie Nastase este de parere ca Romania ar trebui sa copieze exemplele statelor din vestul Europei: "Adica in loc sa indemne oamenii sa stea in casa, cum se face in Franta… Acolo s-a inchis totul, doar copiii merg la scoala si invata in continuare. De ce nu copiem si noi ce fac „prostii” aia de francezi, de nemti? La noi apar numai politicieni la TV sa ne spuna despre coronavirus… Pai nu se pricep in primul rand! Lasati-i pe cei care se pricep, fratilor, nu mai iesiti voi in fata! Toti fac la fel, din toate partidele. Ne vorbesc de coronavirus si ei sunt primii care incalca regulile. Ce facem, ne mai trezim si noi? Mai devenim si noi barbati vreodata in tara asta sau nu?" a intrebat pe un ton revoltat Ilie Nastase.

Ilie Nastase a mai adaugat ca singurele persoane pe care se poate bizui in aceste vremuri grele sunt medicii: "Eu n-am nevoie nici de Iohannis, nici de Orban! Am nevoie de doctorii care se pricep! Nu ma duc la alegeri si ii indemn pe toti romanii sa nu mearga la alegeri. Cu riscul de a ma baga la puscarie. Si ei ne spun noua ca nu avem voie sa stam la masa mai mult de 3 persoane. Pai cum vine asta?”, a fost intrebarea cu care Ilie Nastase si-a incheiat interventia oferita ProSport.

Simona Halep a publicat in ultimele saptamani pe retelele sociale diverse fotografii capturate in Fratelli si Biutiful By The Lake, doua dintre localurile despre care Ilie Nastase crede ca ar fi trebuit inchise in conditiile accelerarii cresterii numarului de cazuri pozitive in Romania.