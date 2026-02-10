FCSB a strâns trei victorii consecutive în campionat, iar Gigi Becali este convins că după remiza de pe Arena Națională dintre Dinamo și Universitatea Craiova (1-1)echipa sa va câștiga și în acest an campionatul, în ciuda faptului că acum ocupă abia poziția a opta în clasament (în afara play-off-ului).

„Stai că o să vezi tu râs, dar stai să fiu eu pe 5. După aia o să vezi tu. Până atunci mă smeresc. (n.r. – despre Dinamo – Universitatea Craiova 1-1) Normal că ne convine. Noi acum trebuie să mai facem socoteli, dar socotelile sunt duble. Una, care e de intrare în play-off și mai este și a doua, care te mai te gândești și la ea, adică la campionat.

Bați Craiova, vii la 7 puncte, mai se încurcă o dată, tu bați tot, mai vii la 5 puncte. Și vii la 3 puncte, să fii campion. Așa le socotesc eu. Și atunci e normal că e bine pentru noi din moment ce au pierdut 2 puncte ambele contracandidate.

Nu mai este Craiova aia parcă, știi? Adică nu mă așteptam să aibă probleme cu Dinamo, pentru că eu consideram că este mult mai bună decât Dinamo. Dar nu mi s-a părut, nu știu… Asta e bine pentru noi. Nu mai are calitatea aia de joc, nu mai pasează așa, probabil… cine știe…

Crezi că ei vor juca cu noi cum au jucat cu Dinamo? Cu noi, în primul rând, au acolo 20 sau 25 de mii de olteni. În al doilea rând, ei cu mine au ce au. Nu îi interesează pe ei de Dinamo. Cu mine au ce au!”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

FCSB, duel direct cu Universitatea Craiova etapa următoare

FCSB o poate ține pe loc pe Universitatea Craiova etapa viitoare, când o va întâlni într-un duel din etapa cu numărul 27 din Superliga.

„Va fi război mare. Și acum sunt optimist, trebuie să îi batem, dar e echipă puternică Craiova. Nu avem altă șansă. Ei joacă pentru fală, că sunt pe primul loc, iar noi jucăm ca să nu murim.

E bine că l-au pierdut pe Nsimba, el era cel mai periculos. Craiova e echipă prea puternică, dar trebuie să batem și punct, nu există altceva.

Avem strategie. Nu pot spune strategia acum, că e altceva. E lupta prea mare acum. Nu mai zic, că acum trebuie să câștigăm amândouă meciurile. Campionatul este principalul obiectiv, dar trebuie și Cupa luată.

Adică vreau ca anul ăsta când toți plâng și îmi cântă ei mie prohodul, vreau să fac eventul, Cupa și campionatul, cu amândouă. Vreau să cânt eu la final '1,2,3,4 Cupa și campionatul!'”, a mai spus Gigi Becali.