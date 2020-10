Simona Halep - ANAF 1-0 | Cati bani i se vor restitui campioanei de la Wimbledon dupa ce Judecatoria Constanta i-a admis contestatia

Din articol Simonei Halep i se vor restitui aproximativ 37,000 de euro din partea ANAF

Simona Halep a castigat in prima instanta procesul dus impotriva ANAF.

La inceputul acestui an, campioana de la Wimbledon a contestat deiciza Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de a o executa silit pe motiv ca nu ar fi platit toate impozitele aferente unor bunuri pe care le are in proprietate in orasul natal, Constanta. Conform ziuadeconstanta.ro, Judecatoria orasului Constanta a admis contestatia Simonei Halep, careia ii vor fi resituiti nu mai putin de 178.364 lei, adica 36,590 de euro, informeaza GSP.

Hotararea Judecatoriei Constanta a fost urmatoarea: "Dispune intoarcerea executarii silite pentru suma totala de 178.364 lei, sens in care obliga intimata (nr. Finantele Publice) la restituirea catre contestatoare (nr Simona Halep) a sumei totale de 178.364 lei executate in mod nelegal, precum si la plata dobanzii aferente sumei totale de 178.364 lei, calculate conform art. 174 alin. (5) C. proc. fiscala de la data achitarii fiecarei sume componente a sumei de restituit – 58.491 lei reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate si 119.873 lei reprezentand impozit pe venit aferent declaratiei unice – si pana la data restituirii integrale", a fost decizia luata de Judecatoria Constanta, care poate fi atacata cu apel in termen de 10 zile de la comunicare.

Simona Halep a incasat in medie $80,745 per meci castigat in acest an



Cu 31 de meciuri oficiale disputate in acest an (palmares 23-3 la simplu si 1-4 in proba de dublu), Simona Halep a ratat la limita borna de 2 milioane de dolari, bani reprezentand exclusiv rasplatile financiare pentru rezultatele sale din turneele WTA.

Desi premiile difera in functie de calibrul competitiei, Simona Halep a castigat in medie $40,372 pentru fiecare set castigat si $6,728 per game castigat.