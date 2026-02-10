Florinel Coman (27 de ani) a scăpat de o grijă, odată cu terminarea lunii ianuarie. Concret, cum perioada de transferuri s-a încheiat în Qatar, e clar că fotbalistul român va încheia acest sezon, la Al-Gharafa (Qatar).

S-a ajuns la acest deznodământ pentru că prestațiile lui Florinel s-au îmbunătățit din decembrie, când se punea serios problema plecării sale de la Al-Gharafa. De la nivelul unui jucător, care abia prindea câteva minute pe teren, între august – noiembrie, Coman a devenit acum un om important pentru antrenorul Pedro Martins. Dovadă și faptul că a fost pe teren în șapte din ultimele opt partide. Mai mult decât atât, în patru meciuri, Florinel a fost titular și integralist.

Florinel Coman, anunțat titular, diseară, în Champions League

Pe măsură ce a început să primească mai mult credit, fostul star al FCSB-ului și-a îmbunătățit și randamentul, la Al-Gharafa.

În 2026, Coman a înscris două goluri în cinci meciuri. Problema e că ultimele sale două apariții, în campionat, au fost în două eșecuri: 1-3 cu Al-Sadd și 0-1 cu Al-Sailiya. În ambele partide, Coman a jucat slab. Iar Al-Gharafa a pierdut șefia clasamentului în Qatar Stars League.

Vestea bună pentru Coman e că, în ciuda ultimelor sale prestații mai puțin bune, antrenorul Pedro Martins are de gând să mizeze tot pe el, în linia ofensivă, pentru crucialul meci din această seară, în Champions League.

De la ora 20:15, e programat duelul Al-Ittihad – Al-Gharafa, la Jeddah (Arabia Saudită). E un meci în care „leoparzii“ au nevoie disperată de punct / puncte, ca să păstreze șanse la o clasare între primele 8 și să prindă fazele eliminatorii din Champions League.

Potrivit jurnaliștilor arabi, Coman va fi titular, în Al-Ittihad – Al-Gharafa, urmând să facă parte dintr-un trident ofensiv, alături de Brahimi și Joselu.