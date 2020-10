A doua jucatoare a Romaniei dupa Simona Halep n-a mai suportat criticile: "Nu, nu ma imbrac de la second hand, ci de la H&M! Nu e scopul meu in viata sa explic cu ce ma imbrac"

Patricia Tig a rabufnit cand a auzit comentariile criticilor cu privire la felul sau de vestimentatie.

La un an si jumatate de la intoarcerea in circuitul WTA dupa concediul de maternitate, Patricia Tig a inregistrat o ascensiune incredibila, reincepand fara clasament si ajungand pana pe locul 56 WTA.

A doua jucatoare a Romaniei in prezent, dupa Simona Halep (2 WTA), Patricia Tig a castigat turneul WTA de la Istanbul in aceasta toamna si a reusit calificari in turul 2, respectiv turul 3 la US Open si Roland Garros. In ciuda acestor performante remarcabile, Tig nu a semnat niciun contract cu vreun sponsor tehnic, iar din acest motiv principala preocupare a unor romani a fost modul in care Patricia Tig s-a afisat din punct de vedere vestimentar in timpul turneelor jucate in ultimele luni, unii acuzand-o ca s-ar imbraca de la second hand.

"Eu am incetat de mult sa ma mai gandesc la acest lucru. Cred ca este vorba despre o chestie de orgoliu a sportivilor, pe care eu am depasit-o de ceva timp. Nu cred ca vor fi sanse sa semnez cu un sponsor prea curand, dar daca vor fi si imi vor conveni, foarte bine! Pentru mine este foarte important sa aleg ceea ce imi place si echipamentul in care ma simt bine, nu conteaza ceea ce scrie pe mine," a afirmat Patricia Tig pentru ProSport.

"Nu citesc presa si comentariile, dar Razvan (n.r. – sotul si antrenorul Patriciei) imi mai spune cateodata: «Uite ca unii spun ca te imbraci de la second hand», sau chestii de genul acesta. Nu, nu ma imbrac de la second hand, ci de la H&M, seamana asa cumva cuvintele. Ma simt foarte bine in hainele cu care ma imbrac si cred ca asta este cel mai important. Nu am de gand sa dau explicatii nimanui, ca de ce nu imi iau nu stiu ce haine si de ce nu ma imbrac intr-un anume fel pentru ca nu acesta este scopul meu in viata," a adaugat Patricia Tig pentru aceeasi sursa.

Patricia Tig are in palmares un titlu WTA, adjudecat in acest an la Istanbul, dupa o finala furtunoasa cu Eugenie Bouchard, castigata 2-6, 6-1, 7-6, doua finale - anul trecut, la Bucuresti si in 2015, la Baku - si un titlu WTA 125K obtinut la Karlsruhe in Germania, in 2019.