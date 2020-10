Cum a ajuns Simona Halep bolnava de COVID-19! Detaliile din spatele infectarii campioanei en-titre de la Wimbledon

Simona Halep ar fi contactat COVID-19 de la Toni Iuruc, iubitul sau.

Simona Halep a fost diagnosticata cu COVID-19 la aproximativ doua luni dupa ce a ales sa nu participe la US Open tocmai din cauza temerilor sale de a nu contacta acest virus. Potrivit Fanatik, cauza infectarii, anuntate public in cursul zilei de astazi a fost contactul pe care l-a avut cu iubitul sau, Toni Iuruc, in urma cu cateva zile, el insusi fiind depistat pozitiv la testul COVID-19 efectuat marti, 27 octombrie.

In cele patru zile de la aflarea vestii infectarii lui Toni Iuruc, Simona Halep ar fi stat izolata, despartita de iubitul sau, pentru a se asigura ca nu va contacta noul coronavirus. Din nefericire insa, acestia ar fi intrat in contact inainte ca Toni Iuruc sa afle ca a contactat COVID-19, astfel virusul transmitandu-se si campioanei en-titre de la Wimbledon.

In timpul pandemiei, Simona Halep a participat la trei turnee: WTA Praga, WTA Roma si Roland Garros, castigand doua dintre acestea si ajungand pana in optimi in Grand Slam-ul parizian.

"Dupa ce am analizat toti factorii si tinand cont de circumstantele exceptionale cu care ne confruntam, am decis sa nu merg la New York pentru a juca la US Open. Am spus intotdeauna ca voi pune sanatatea pe primul loc, de aceea prefer sa raman sa ma antrenez in Europa. Stiu ca Federatia americana de tenis si WTA au muncit mult ca sa organizeze turneul in siguranta si le doresc succes tuturor participantilor", scria Simona Halep la sfarsitul lunii august pe Twitter, cand isi anunta absenta de la New York City.