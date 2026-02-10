Ediția din această seară, difuzată la 20:30, la PRO TV, aduce o nouă eliminare și o șansă spulberată pentru unul dintre concurenții rămași în lupta pentru marele premiu de 150.000 de euro. După săptămâni de probe dure, strategii, alianțe fragile și confruntări directe, fiecare zi petrecută în junglă poate fi ultima.

Liniștea dinaintea furtunii pregătește o zi plină de aventură, în care concurenții vor fi nevoiți să-și depășească limitele, atât fizic, cât și psihic. La finalul serii, o singură echipă va fi salvată, în timp ce celelalte două vor trebui să analizeze atent pe cine trimit la duelul decisiv. O alegere greșită poate schimba definitiv echilibrul competiției și poate însemna eliminarea unui concurent puternic.

În această etapă, fiecare echipă vine cu un avantaj diferit, dar și cu propriile vulnerabilități. Luptătorii sunt în formulă completă și se întorc cu energia acumulată după odihna de la vilă, hotărâți să își consolideze poziția. Visătorii, în schimb, aduc cu ei nu doar determinarea, ci și un element-surpriză: înțelepciunea și sfaturile unui mentor neașteptat, chiar gazda lor din satul pescăresc, care le oferă o perspectivă diferită asupra jocului și a luptei pentru supraviețuire. Iar Norocoșii nu se lasă nici ei mai prejos: vin cu furia celor care au trecut prin Pustiu și prin furtună, gata să demonstreze că nu sunt o echipă care cedează ușor. „Aici, în jungla thailandeză, nu câștigă întotdeauna forța fizică, ci cei care își păstrează calmul și vigilența pe tot parcursul probei”, spune Daniel Pavel, înaintea jocului care poate decide soarta serii.

Însă, înainte ca adrenalina să atingă punctul culminant, în tabăra Visătorilor apar primele semne de ruptură. Discuțiile dintre concurenți devin tot mai apăsătoare, iar tensiunile mocnite ies la suprafață chiar înaintea jocului de salvare. Se conturează mici strategii, „bisericuțe” și tabere în interiorul echipei, iar fiecare încearcă să își impună punctul de vedere. Va fi această strategie una eficientă sau, dimpotrivă, îi va dezarma chiar înaintea unei confruntări decisive?

Răspunsul vine în ediția din această seară, într-un episod care promite intensitate, emoție și o eliminare cu impact major. Desafio: Aventura – în această seară, de la 20:30, la PRO TV. Emisiunea poate fi urmărită cu o zi în avans, pe VOYO.