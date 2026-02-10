Alina Peșu va conduce duelul Wolfsburg (Germania) și Juventus (Italia), programat joi, 12 februarie, de la 19:45, anunță FRF. Arbitrii asistenți vor fi Daniela Constantinescu și Cătălina Nan, iar al patrulea oficial Eleni Antoniou (Grecia). În camera VAR vor fi Lukas Fähndrich și Michèle Schmölzer din Elveția.

Iuliana Demetrescu, delegată și ea

Celelalte dueluri din play-off sunt Atletico Madrid – Manchester United, Paris FC – Real Madrid și OH Leuven – Arsenal. La acest joc din urmă va fi la centru Iuliana Demetrescu, alături de o brigadă din care mai fac parte Bianca Florea și Roxana Ivanov (asistenți), Ana Maria Terteleac (al patrulea oficial), Sebastian Colțescu și Adrian Costreie (VAR).

Învingătoarele din această rundă în dublă manșă vor întâlni, în sferturile de finală, pe primele 4 clasate din faza principală: Barcelona, Lyon, Chelsea și Bayern Munchen.