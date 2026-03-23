De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, nr. 3 WTA, dezamăgită după eliminarea din primul tur al turneului WTA 1.000 de la Miami, a anunțat luni că se desparte de Wim Fissette, antrenorul ei din ultimul an și jumătate, scrie Agerpres.

Iga Swiatek s-a despărțit de Wim Fissette

''Miami nu a fost ușor pentru mine. Simt dezamăgire, frustrare și, bineînțeles, un sentiment de îngrijorare și responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat pe teren'', a declarat Swiatek luni pe contul său de Instagram, adăugând că a învățat ''câteva lecții importante'' din această experiență.

''După multe luni de lucru împreună cu antrenorul meu, Wim Fissette, am luat decizia de a urma o cale separată'', a anunțat ea pe rețelele de socializare, mulțumindu-i belgianului ''pentru sprijinul, experiența și tot ceea ce au realizat împreună'' din octombrie 2024. Wim Fissette i-a fost în trecut antrenor Simonei Halep, fost lider mondial.

Calificată direct în runda a doua, Swiatek a fost învinsă la Miami de compatrioata sa Magda Linette (50 WTA), cu 1-6, 7-5, 6-3. Swiatek și Linette sunt la egalitate acum în meciurile directe, 1-1.

Fosta număr 1 WTA, care a câștigat șase titluri de Mare Șlem și care a cedat locul 2 în clasamentul mondial feminin kazahei Elena Rîbakina, nu mai fusese eliminată la debut de la un turneu de la Turneu Campioanelor din noiembrie 2021.