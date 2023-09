Fostul antrenor al Simonei Halep, belgianul Wim Fissette a intervenit în situația Simonei Halep cu o nouă declarație care restaurează din încrederea publică acordată sportivei din țara noastră.

Fissette crede cu toată inima în nevinovăția româncei și așteaptă cu nerăbdare să o vadă din nou activă în circuitul WTA.

Wim Fissette on Simona Halep doping case:

"I 100% believe in her not being guilty of taking something she shouldn't take.. she's been waiting already a very long time to hear what's gonna happen to her. She's been really good for women's tennis. I hope to see her back very soon"…