Magda Linette - Iga Swiatek 1-6, 7-5, 6-3, în turneul WTA 1000 de la Miami

Iga Swiatek (24 de ani, 3 WTA) traversează o criză de rezultate, după ce s-au strâns luni de zile în care nu a mai reușit nimic notabil în cursa cu Aryna Sabalenka, pentru locul întâi în clasamentul mondial.

În 2025, Swiatek a impresionat în turneele de la Wimbledon și Cincinnati, dar performanțele nu au fost suficiente pentru a ține aproape de bielorusă.

Iga Swiatek, eșec dur, după ce a pierdut și locul secund în clasamentul WTA

Numărul 3 WTA, depășit de a 50-a jucătoare a lumii

Recent, jucătoarea poloneză a pierdut inclusiv a doua poziție a clasamentului, în favoarea Elenei Rybakina.

Pierderea contactului cu top 2 WTA a jucat un rol în abordarea turneului WTA 1000 de la Miami de către Iga Swiatek, deoarece Swiatek a trecut printr-o înfrângere atipică. Nu doar că a pierdut de la 1-0 la seturi, dar a făcut-o în fața unei conaționale, Magda Linette (50 WTA).

Antrenată de Agnieszka Radwanska - finalistă la Wimbledon, în 2012 și deținătoare a 28 de trofee individuale, în palmares -, Linette a pus capăt unei serii incredibile, care arată uluitoarea constanță de care a dat dovadă Swiatek, în ultimii cinci ani.

La 24 de ani, Swiatek își vede oprit un șir de 73 de participări de turneu consecutive în care a reușit să treacă de primul meci, notează Bastien Fachan.