„Uragan” la Miami, dar, din fericire, doar în turneul de tenis. Swiatek, învinsă în primul meci chiar de o poloneză Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Iga Swiatek, momente dificil de navigat, în circuitul WTA, având în vedere standardele de excelență ale polonezei.

TAGS:
Iga SwiatekTenis WTAWTA MiamiMagda Linette
Din articol

Magda Linette - Iga Swiatek 1-6, 7-5, 6-3, în turneul WTA 1000 de la Miami

Iga Swiatek (24 de ani, 3 WTA) traversează o criză de rezultate, după ce s-au strâns luni de zile în care nu a mai reușit nimic notabil în cursa cu Aryna Sabalenka, pentru locul întâi în clasamentul mondial.

În 2025, Swiatek a impresionat în turneele de la Wimbledon și Cincinnati, dar performanțele nu au fost suficiente pentru a ține aproape de bielorusă.

Iga Swiatek, eșec dur, după ce a pierdut și locul secund în clasamentul WTA

  • Numărul 3 WTA, depășit de a 50-a jucătoare a lumii

Recent, jucătoarea poloneză a pierdut inclusiv a doua poziție a clasamentului, în favoarea Elenei Rybakina.

Pierderea contactului cu top 2 WTA a jucat un rol în abordarea turneului WTA 1000 de la Miami de către Iga Swiatek, deoarece Swiatek a trecut printr-o înfrângere atipică. Nu doar că a pierdut de la 1-0 la seturi, dar a făcut-o în fața unei conaționale, Magda Linette (50 WTA).

Antrenată de Agnieszka Radwanska - finalistă la Wimbledon, în 2012 și deținătoare a 28 de trofee individuale, în palmares -, Linette a pus capăt unei serii incredibile, care arată uluitoarea constanță de care a dat dovadă Swiatek, în ultimii cinci ani.

La 24 de ani, Swiatek își vede oprit un șir de 73 de participări de turneu consecutive în care a reușit să treacă de primul meci, notează Bastien Fachan.

Iga Swiatek

  • Sabalenka swiatek blr pl
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Învinsă de numărul 50 mondial, Swiatek se clatină, în procesul de menținere la cel mai înalt nivel

6-1, 6-1 fusese scorul primei întâlniri directe dintre Swiatek și Linette, un scor care nu seamănă deloc cu 1-6, 7-5, 6-3, care arată ca un marcaj al unei perioade de instabilitate, în cariera Igăi Swiatek.

Swiatek a câștigat o singură dată competiția de la Miami, în 2022. Campioana în exercițiu a turneului de la Wimbledon are în palmares șase titluri de mare șlem, dintre care patru, cucerite pe zgura de la Roland Garros.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!