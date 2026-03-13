Iga Swiatek a suferit cinci înfrângeri în primele șaptesprezece partide oficiale jucate în 2026, iar, la stanardele conturate de poloneză, în ultimele stagiuni, acest bilanț este mai mult decât dezamăgitor.

71% procentaj de victorie înseamnă, pentru Swiatek, un debut de stagiune cum nu a mai avut din 2019, când câștiga doar 63% (10/16) din meciurile jucate în primele luni.

Frustrarea a atins noi niveluri maxime, în noul an, pentru fostul număr unu WTA. În sferturile de finală ale întrecerii WTA 1000 de la Indian Wells, Swiatek a fost depășită în trei seturi de Svitolina.

Elina Svitolina i-a încheiat Igăi Swiatek drumul la Indian Wells, în 2026

Într-un nou gest care arată cât de ineficient reușesc inclusiv marii jucători să gestioneze presiunea pusă asupra umerilor lor, Iga Swiatek a lovit suprafața de joc cu prosopul, după care a strigat, câteva secunde la rând, arătând gesturi de disperare.

6-2, 4-6, 6-4 a fost scorul prin care ucraineanca a eliminat-o pe jucătoarea din Polonia, în importanta competiție din California, la sfârșitul a 130 de minute de joc.

„Scuze că jucam doar cu jumătate de inimă,” a fost auzită Iga Swiatek strigând, după ce a lăsat o înjurătură în limba poloneză.

E posibil ca remarca să îi fi fost adresată psihologului Daria Abramowicz, alături de care Iga Swiatek ar fi format o relație care a trecut de barierele profesionale, după cum s-a scris în presa poloneză.

Aryna Sabalenka - Linda Noskova și Elina Svitolina - Elena Rybakina sunt semifinalele programate în proba feminină a turneului de o mie de puncte de la Indian Wells.