Iga Swiatek a suferit cinci înfrângeri în primele șaptesprezece partide oficiale jucate în 2026, iar, la stanardele conturate de poloneză, în ultimele stagiuni, acest bilanț este mai mult decât dezamăgitor.
71% procentaj de victorie înseamnă, pentru Swiatek, un debut de stagiune cum nu a mai avut din 2019, când câștiga doar 63% (10/16) din meciurile jucate în primele luni.
Frustrarea a atins noi niveluri maxime, în noul an, pentru fostul număr unu WTA. În sferturile de finală ale întrecerii WTA 1000 de la Indian Wells, Swiatek a fost depășită în trei seturi de Svitolina.
Elina Svitolina i-a încheiat Igăi Swiatek drumul la Indian Wells, în 2026
Într-un nou gest care arată cât de ineficient reușesc inclusiv marii jucători să gestioneze presiunea pusă asupra umerilor lor, Iga Swiatek a lovit suprafața de joc cu prosopul, după care a strigat, câteva secunde la rând, arătând gesturi de disperare.
6-2, 4-6, 6-4 a fost scorul prin care ucraineanca a eliminat-o pe jucătoarea din Polonia, în importanta competiție din California, la sfârșitul a 130 de minute de joc.
„Scuze că jucam doar cu jumătate de inimă,” a fost auzită Iga Swiatek strigând, după ce a lăsat o înjurătură în limba poloneză.
E posibil ca remarca să îi fi fost adresată psihologului Daria Abramowicz, alături de care Iga Swiatek ar fi format o relație care a trecut de barierele profesionale, după cum s-a scris în presa poloneză.
Aryna Sabalenka - Linda Noskova și Elina Svitolina - Elena Rybakina sunt semifinalele programate în proba feminină a turneului de o mie de puncte de la Indian Wells.
Iga Swiatek, „nervi” cu repetiție la Indian Wells. Și în 2025 a izbucnit
Comentându-i declinul în rezultate, un psiholog polonez, Dariusz Nowicki a criticat-o pe psihologa Igăi Swiatek, Daria Abramowicz, pe care o acuză că ar fi permis dezvoltarea unei „relații prea apropiate” cu jucătoarea de tenis.
Există anumite momente care atestă că în comportamentul Igăi Swiatek pe terenul de tenis s-au consemnat schimbări, în raport cu sezoanele anterioare.
Jucătoarea poloneză pare, în acest an, pe fondul eșecurilor, mai ușor iritabilă; pe hardul de la Indian Wells, unde a cedat în fața tinerei jucătoare Mirra Andreeva, Iga Swiatek a lovit cu nervi o minge de tenis și a fost criticată pe rețelele sociale pentru lipsa de control.
În plus, cazul de dopaj din toamna anului trecut a afectat-o pe Swiatek, care a recunoscut, într-un interviu acordat în primăvară, că a plâns zilnic, timp de trei săptămâni, copleșită fiind de atenția media și de dificultatea pe care a resimțit-o în plan sportiv.
„Dacă ar fi să privim această relație doar din punctul de vedere al unei colaborări psihologice, atunci este într-adevăr o relație perturbată, în care anumite limite ale distanței profesionale dintre psiholog și client sunt încălcate.
Din păcate, cele mai multe erori de percepție apar atunci când emoțiile sunt stârnite. Indiferent dacă sunt emoții pozitive sau negative, în astfel de momente facem greșeli în acuratețea observației.
O anumită distanță psihologică față de client, care este sportiva, în acest caz, este esențială. Cineva din acest grup trebuie să păstreze o doză de bun simț și autocontrol emoțional, iar psihologul ar trebui să fie, înainte de oricine, acea persoană,” s-a pronunțat Nowicki într-un interviu acordat Interia Sport Polonia.