VIDEO Kyrgios, tu ești? Swiatek, reacție nesportivă, după rezultate rele, nemaiavute de 7 ani. Cine a eliminat-o la Indian Wells

Kyrgios, tu ești? Swiatek, reacție nesportivă, după rezultate rele, nemaiavute de 7 ani. Cine a eliminat-o la Indian Wells Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Iga Swiatek, eliminată în sferturile de finală ale competiției WTA 1000 de la Indian Wells.

TAGS:
Iga SwiatekWTA Indian WellsTenis WTAElina Svitolina
Din articol

Iga Swiatek a suferit cinci înfrângeri în primele șaptesprezece partide oficiale jucate în 2026, iar, la stanardele conturate de poloneză, în ultimele stagiuni, acest bilanț este mai mult decât dezamăgitor.

71% procentaj de victorie înseamnă, pentru Swiatek, un debut de stagiune cum nu a mai avut din 2019, când câștiga doar 63% (10/16) din meciurile jucate în primele luni.

Frustrarea a atins noi niveluri maxime, în noul an, pentru fostul număr unu WTA. În sferturile de finală ale întrecerii WTA 1000 de la Indian Wells, Swiatek a fost depășită în trei seturi de Svitolina.

Elina Svitolina i-a încheiat Igăi Swiatek drumul la Indian Wells, în 2026

Într-un nou gest care arată cât de ineficient reușesc inclusiv marii jucători să gestioneze presiunea pusă asupra umerilor lor, Iga Swiatek a lovit suprafața de joc cu prosopul, după care a strigat, câteva secunde la rând, arătând gesturi de disperare.

6-2, 4-6, 6-4 a fost scorul prin care ucraineanca a eliminat-o pe jucătoarea din Polonia, în importanta competiție din California, la sfârșitul a 130 de minute de joc.

„Scuze că jucam doar cu jumătate de inimă,” a fost auzită Iga Swiatek strigând, după ce a lăsat o înjurătură în limba poloneză.

E posibil ca remarca să îi fi fost adresată psihologului Daria Abramowicz, alături de care Iga Swiatek ar fi format o relație care a trecut de barierele profesionale, după cum s-a scris în presa poloneză.

Aryna Sabalenka - Linda Noskova și Elina Svitolina - Elena Rybakina sunt semifinalele programate în proba feminină a turneului de o mie de puncte de la Indian Wells.

Iga Swiatek, „nervi” cu repetiție la Indian Wells. Și în 2025 a izbucnit

Comentându-i declinul în rezultate, un psiholog polonez, Dariusz Nowicki a criticat-o pe psihologa Igăi Swiatek, Daria Abramowicz, pe care o acuză că ar fi permis dezvoltarea unei „relații prea apropiate” cu jucătoarea de tenis.

Există anumite momente care atestă că în comportamentul Igăi Swiatek pe terenul de tenis s-au consemnat schimbări, în raport cu sezoanele anterioare.

Jucătoarea poloneză pare, în acest an, pe fondul eșecurilor, mai ușor iritabilă; pe hardul de la Indian Wells, unde a cedat în fața tinerei jucătoare Mirra Andreeva, Iga Swiatek a lovit cu nervi o minge de tenis și a fost criticată pe rețelele sociale pentru lipsa de control.

În plus, cazul de dopaj din toamna anului trecut a afectat-o pe Swiatek, care a recunoscut, într-un interviu acordat în primăvară, că a plâns zilnic, timp de trei săptămâni, copleșită fiind de atenția media și de dificultatea pe care a resimțit-o în plan sportiv.

„Dacă ar fi să privim această relație doar din punctul de vedere al unei colaborări psihologice, atunci este într-adevăr o relație perturbată, în care anumite limite ale distanței profesionale dintre psiholog și client sunt încălcate.

Din păcate, cele mai multe erori de percepție apar atunci când emoțiile sunt stârnite. Indiferent dacă sunt emoții pozitive sau negative, în astfel de momente facem greșeli în acuratețea observației.

O anumită distanță psihologică față de client, care este sportiva, în acest caz, este esențială. Cineva din acest grup trebuie să păstreze o doză de bun simț și autocontrol emoțional, iar psihologul ar trebui să fie, înainte de oricine, acea persoană,” s-a pronunțat Nowicki într-un interviu acordat Interia Sport Polonia.

Iga Swiatek

  • Sabalenka swiatek blr pl
×
US Open 2024 | S-au stabilit toate sferturile de finală. Sinner și Swiatek, în grafic. Brazilia scrie istorie la New York
US Open 2024 | S-au stabilit toate sferturile de finală. Sinner și Swiatek, în grafic. Brazilia scrie istorie la New York
US Open 2024 | S-au stabilit toate sferturile de finală. Sinner și Swiatek, în grafic. Brazilia scrie istorie la New York
US Open 2024 | S-au stabilit toate sferturile de finală. Sinner și Swiatek, în grafic. Brazilia scrie istorie la New York
US Open 2024 | S-au stabilit toate sferturile de finală. Sinner și Swiatek, în grafic. Brazilia scrie istorie la New York
US Open 2024 | S-au stabilit toate sferturile de finală. Sinner și Swiatek, în grafic. Brazilia scrie istorie la New York
US Open 2024 | S-au stabilit toate sferturile de finală. Sinner și Swiatek, în grafic. Brazilia scrie istorie la New York
US Open 2024 | S-au stabilit toate sferturile de finală. Sinner și Swiatek, în grafic. Brazilia scrie istorie la New York
US Open 2024 | S-au stabilit toate sferturile de finală. Sinner și Swiatek, în grafic. Brazilia scrie istorie la New York
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Tragedie la metrou în București. O persoană a murit după ce a fost prinsă sub o garnitură în stația Piața Unirii
Tragedie la metrou în București. O persoană a murit după ce a fost prinsă sub o garnitură în stația Piața Unirii
ULTIMELE STIRI
Surpriză de proporții! Prietenul lui Dan Petrescu a anunțat că vrea să preia Tottenham
Surpriză de proporții! Prietenul lui Dan Petrescu a anunțat că vrea să preia Tottenham
Va fi capăt de drum! Mihai Stoica trage linie la FCSB. Anunțul făcut de oficialul campioanei
Va fi capăt de drum! Mihai Stoica trage linie la FCSB. Anunțul făcut de oficialul campioanei
Crinea Pintea is on fire! Pe ce loc sunt acum ”tigroaicele” de la CSM București, după o nouă victorie
Crinea Pintea is on fire! Pe ce loc sunt acum ”tigroaicele” de la CSM București, după o nouă victorie
Dumitru Dragomir a ales favorita la titlu din Superliga: „Înțelegeți voi ce vreau să spun”
Dumitru Dragomir a ales favorita la titlu din Superliga: „Înțelegeți voi ce vreau să spun”
”Totalna bomba”! Fostul dinamovist Kamil Bilinski a semnat în aceeași zi ca jucător pentru un club și ca antrenor pentru alt club
”Totalna bomba”! Fostul dinamovist Kamil Bilinski a semnat în aceeași zi ca jucător pentru un club și ca antrenor pentru alt club
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Primul meci la care a fost surprins Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Primul meci la care a fost surprins Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Drăgușin asistă la o dramă fotbalistică: anunțul făcut de Tottenham

Drăgușin asistă la o dramă fotbalistică: anunțul făcut de Tottenham

Primele investiții cerute de Mirel Rădoi la FCSB și decizia pe care e gata să o ia Gigi Becali

Primele investiții cerute de Mirel Rădoi la FCSB și decizia pe care e gata să o ia Gigi Becali

Premieră pentru fotbalul românesc! Gigi Becali pregătește un buget fabulos de transferuri la FCSB

Premieră pentru fotbalul românesc! Gigi Becali pregătește un buget fabulos de transferuri la FCSB

Transferul pregătit de FCSB: ”Foarte, foarte bun”

Transferul pregătit de FCSB: ”Foarte, foarte bun”

Răspunsul devastator al iranienilor după ce Trump i-a poftit să nu joace la Mondiale: „În mod cert…“

Răspunsul devastator al iranienilor după ce Trump i-a poftit să nu joace la Mondiale: „În mod cert…“



Recomandarile redactiei
Surpriză de proporții! Prietenul lui Dan Petrescu a anunțat că vrea să preia Tottenham
Surpriză de proporții! Prietenul lui Dan Petrescu a anunțat că vrea să preia Tottenham
Va fi capăt de drum! Mihai Stoica trage linie la FCSB. Anunțul făcut de oficialul campioanei
Va fi capăt de drum! Mihai Stoica trage linie la FCSB. Anunțul făcut de oficialul campioanei
Florin Niță, gata să revină! VIDEO cu portarul la antrenamente
Florin Niță, gata să revină! VIDEO cu portarul la antrenamente
Dumitru Dragomir a ales favorita la titlu din Superliga: „Înțelegeți voi ce vreau să spun”
Dumitru Dragomir a ales favorita la titlu din Superliga: „Înțelegeți voi ce vreau să spun”
”Totalna bomba”! Fostul dinamovist Kamil Bilinski a semnat în aceeași zi ca jucător pentru un club și ca antrenor pentru alt club
”Totalna bomba”! Fostul dinamovist Kamil Bilinski a semnat în aceeași zi ca jucător pentru un club și ca antrenor pentru alt club
Alte subiecte de interes
Eliminată în semifinale la JO, Iga Swiatek a scris istorie pentru Polonia după în meciul pentru medalia de bronz
Eliminată în semifinale la JO, Iga Swiatek a scris istorie pentru Polonia după în meciul pentru medalia de bronz
Surpriză uriașă la Paris. Iga Swiatek, eliminată în semifinale
Surpriză uriașă la Paris. Iga Swiatek, eliminată în semifinale
Uraganul Iga! Swiatek s-a dezlănțuit în finala de la Indian Wells și a câștigat al optulea trofeu WTA Masters 1000
Uraganul Iga! Swiatek s-a dezlănțuit în finala de la Indian Wells și a câștigat al optulea trofeu WTA Masters 1000
Simona Halep, așteptată la un turneu de mare anvergură: "Bine ai revenit!"
Simona Halep, așteptată la un turneu de mare anvergură: "Bine ai revenit!"
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

stirileprotv Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

stirileprotv Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!