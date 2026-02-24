Sunt două situații recente din care putem identifica trei motive importante pentru care tenisul pare să se apropie de un punct de inflexiune istorică.

Nimic nou sub soare, așa că cerințele celor patru jucători au început să șicaneze structurile rigide și, cel puțin pe alocuri, învechite ale circuitelor ATP și WTA.

Sub spectrul unei popularități uriașe, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka și Iga Swiatek au dezvoltat pretenții financiare pe măsură, într-un domeniu extrem de competitiv, de expus, dar și cu durată limitată de atingere a performanței.

Tradiția lumii sportive de a populariza în mod considerabil ocupanții primelor poziții în clasamentele mondiale nu a slăbit, în ciuda faptului că mulți argumentează că Alcaraz și Sinner nu produc spectacolul adus de cei trei mari jucători ai Erei Open - Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic -, iar, în tenisul feminin, situația ar fi similară, Sabalenka și Swiatek nereușind să reproducă drama duelurilor de odinioară dintre Steffi Graf și Chris Evert , ori Serena Williams și sora sa sau sportive precum Justine Henin ori Martina Hingis .

Cu recorduri istorice stabilite în ultimii ani în termeni de audiențe TV, audiențe online, dar și ca număr de spectatori care trec cele patru complexuri ale turneelor de mare șlem, tenisul trăiește vremuri de glorie și se bucură de rezultatele financiare atrase de rivalități precum Carlos Alcaraz - Jannik Sinner ori Aryna Sabalenka - Iga Swiatek .

În primul rând, Iga Swiatek și Aryna Sabalenka - prin retrageri din turneul WTA 1000 de la Dubai motivate cu argumente chestionate de directorul turneului - au produs o avalanșă de retrageri, într-o mișcare de boicot a mai multor jucătoare din top 30 WTA.

În al doilea rând, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner nu doar că au luat banii cuveniți pentru performanțele atinse în turneul ATP 500 de la Doha - trofeu câștigat, respectiv sfert de finală -, dar au primit și câte 1,2 milioane de euro ca primă de participare, în urma negocierilor dintre agenții lor și organizatorii turneului din Qatar.

Cele două situații care au mai avut antecedente în istoria tenisului pot marca însă începutul unei „revoluții” în tenis.

Motivele care pot schimba dramatic configurația tenisului sunt următoarele: prima dată intervine programul aglomerat al turneelor și obligațiile de joc „inumane”, așa cum s-au pronunțat mai mulți jucători. Eliberați de stresul financiar, tot mai mulți jucători de top vor mai multă putere în a-și contura propriul calendar, iar Carlos Alcaraz este cel mai bun exemplu în acest sens. În 2025, deși a câștigat 71 de meciuri în 80 jucate, tot nu a reușit să evite o amendă de 1,91 milioane de euro ATP, în urma absențelor din competițiile ATP Masters 1000 de la Toronto și Shanghai.

Tenisul rămâne „sportul alb” până ar putea deveni casa haosului

Un al doilea motiv solid rămâne în sfera financiară și îl reprezintă modurile alternative - înmulțite recent - ale jucătorilor de a obține bani în afara activității derulate în ATP sau WTA. Meciuri amicale cu remunerații de milioane de euro, „Bătălia Sexelor” sau „Six Kings Slam” sunt exemple care conving orice persoană care s-ar putea îndoi că aceste evenimente nu joacă un rol în viața marilor tenismeni, care fac, fără condiții de presiune sportivă, mai mulți bani decât în turneele de mare șlem.

Nici al treilea motiv nu părăsește preocupările marilor jucători de tenis în ceea ce privește siguranța financiară. Penalizările și depunctările fiind moderate, aceștia își permit să discrediteze anumite obligații de joc, deoarece, revenind la al doilea argument, mereu pare să existe câte o viitoare partidă amicală care poate să refacă rapid deficitul suferit în ATP ori WTA.

În condițiile date, este cert că Eno Polo și Portia Archer - CEO ai ATP și WTA - se confruntă cu dificultăți în a gestiona imaginea circuitelor de elită ale tenisului profesionist, dar și cu probleme structurale, de ordin intern, pe care jucătorii vor să le vadă rezolvate înainte de a amenința cu noi boicoturi sau chiar greve.