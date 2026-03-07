Șoc în tenis! O jucătoare din Ungaria, amenințată cu pistolul ca să piardă meciul din Turcia

Șoc în tenis! O jucătoare din Ungaria, amenințată cu pistolul ca să piardă meciul din Turcia Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jucătoarea maghiară Panna Udvardy a trăit un coșmar în Turcia, după ce a primit mesaje de amenințare cu moartea, inclusiv o poză cu o armă, fiindu-i cerut să piardă meciul din sferturi.

TAGS:
Panna UdvardyTenisWTA
Din articol

Sportiva clasată pe locul 95 mondial a dezvăluit că a fost terorizată prin mesaje pe numărul personal de WhatsApp. Incidentul grav a avut loc cu două nopți înaintea partidei pe care a disputat-o vineri, 6 martie, la turneul WTA 125 din Antalya. Un expeditor necunoscut i-a trimis imagini cu membrii familiei sale și cu o armă de foc, cerându-i să cedeze confruntarea cu ucraineanca Anhelina Kalinina. Udvardy a pierdut ulterior meciul cu scorul de 6-7 (3), 5-7.

În urma acestui șantaj, autoritățile au intervenit de urgență. Trei polițiști au asigurat paza jucătoarei direct la arenă, în timp ce locuințele părinților și ale bunicii ei au fost puse sub supraveghere.

Detaliile înfiorătoare transmise de jucătoare

Prin intermediul contului său de Instagram, jucătoarea maghiară a povestit calvarul prin care a trecut, ridicând și suspiciunea unei breșe grave de securitate în baza de date a circuitului feminin.

„Aseară, în jurul miezului nopții, am primit mai multe mesaje foarte tulburătoare pe WhatsApp de la un număr necunoscut pe telefonul meu personal. Persoana respectivă mi-a spus că, dacă nu pierd meciul astăzi, le va face rău membrilor familiei mele. A spus că știe unde locuiește familia mea, ce mașini conduc și că are numerele lor de telefon. Chiar mi-a trimis fotografii cu membrii familiei mele și o poză cu o armă. 

Sincer, a fost foarte înfricoșător să primesc așa ceva. Am contactat imediat supervizorul WTA, am trimis capturile de ecran și mi-am informat părinții. Părinții mei au contactat apoi consulatul, iar când m-am trezit în această dimineață, am vorbit din nou și cu supervizorul WTA. Mi s-a spus că amenințări similare au avut loc recent și asupra altor jucătoare și că ei cred că informații personale ar fi putut fi scurse din baza de date WTA, care este în prezent investigată. 

Consulatul a răspuns foarte rapid și a trimis trei ofițeri de poliție la meciul meu, lucru pentru care sunt extrem de recunoscătoare. Poliția a mers și la domiciliul părinților și bunicii mele, iar după meci am depus un raport oficial la poliție aici, în Turcia. 

Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați contactat astăzi cu mesaje și sprijin. A însemnat foarte mult. Mulțumesc consulatului pentru că a reacționat atât de rapid și pentru că a avut grijă atât de mine, cât și de familia mea. Dar vreau să spun ceva clar: acest lucru nu este normal. Chiar și ca sportivi sau personalități publice, nu este acceptabil să primim amenințări împotriva familiilor noastre, mai ales pe numerele noastre de telefon private și alături de imagini tulburătoare. Nu ar trebui să normalizăm astfel de abuzuri în sport. 

Sper că WTA va continua să investigheze cu seriozitate această situație și va lua măsuri mai ferme pentru a proteja datele personale și siguranța jucătoarelor și pentru a le informa imediat dacă există o breșă în sistemul lor. Nicio jucătoare nu ar trebui să se confrunte cu așa ceva”, a spus jucătoarea din Ungaria.

Situația nu este una singulară. Potrivit presei britanice, asociația feminină de tenis investighează modul în care datele private au ajuns în posesia agresorilor, mai ales că sportiva italiană Lucrezia Stefanini a semnalat un episod identic înaintea calificărilor de la Indian Wells.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Daciana Sârbu va depune plângere penală împotriva Oanei Ţoiu după ce fiica ei nu a fost repatriată din Abu Dhabi
Daciana Sârbu va depune plângere penală împotriva Oanei Ţoiu după ce fiica ei nu a fost repatriată din Abu Dhabi
ARTICOLE PE SUBIECT
Darren Cahill revine în România: anunțul făcut de australian pentru fanii Simonei Halep
Darren Cahill revine în România: anunțul făcut de australian pentru fanii Simonei Halep
A eliminat-o pe Simona Halep, dar succesul i-a adus un calvar. Drama ascunsă a unei foste finaliste de la Wimbledon
A eliminat-o pe Simona Halep, dar succesul i-a adus un calvar. Drama ascunsă a unei foste finaliste de la Wimbledon
Simona Halep, despre echipa din România care face performanță într-un sport mai iubit decât fotbalul, în multe țări
Simona Halep, despre echipa din România care face performanță într-un sport mai iubit decât fotbalul, în multe țări
ULTIMELE STIRI
Maghiarii, uimiți de ce s-a întâmplat după ce Mircea Lucescu a dezvăluit lista preliminară a convocărilor pentru baraj: ”Șocați!”
Maghiarii, uimiți de ce s-a întâmplat după ce Mircea Lucescu a dezvăluit lista preliminară a convocărilor pentru baraj: ”Șocați!”
Giovanni Becali a anunțat posibila destinație a lui Ștefan Baiaram: „Iei banul, e liniște”
Giovanni Becali a anunțat posibila destinație a lui Ștefan Baiaram: „Iei banul, e liniște”
Fostul câștigător al Cupei României a scăpat din infernul din Iran: „Trei zile fără apă și mâncare”
Fostul câștigător al Cupei României a scăpat din infernul din Iran: „Trei zile fără apă și mâncare”
Golul primit de Ionuț Radu l-a scos din minți pe antrenorul lui Celta Vigo: ”Nu știu cum să o spun fără să înjur!”
Golul primit de Ionuț Radu l-a scos din minți pe antrenorul lui Celta Vigo: ”Nu știu cum să o spun fără să înjur!”
Fotbalistul semnează cu FCSB! Anunțul lui Becali: ”Un om care își dă viața!”
Fotbalistul semnează cu FCSB! Anunțul lui Becali: ”Un om care își dă viața!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
CFR Cluj a luat decizia în privința lui Daniel Pancu, după ce antrenorul a spus că ”nu este compatibil” cu ardelenii

CFR Cluj a luat decizia în privința lui Daniel Pancu, după ce antrenorul a spus că ”nu este compatibil” cu ardelenii

S-a stabilit lista finală pentru alegerile FRF din 18 martie! Cu cine se luptă Răzvan Burleanu

S-a stabilit lista finală pentru alegerile FRF din 18 martie! Cu cine se luptă Răzvan Burleanu

Cum au reacționat ungurii când au văzut lista lui Mircea Lucescu. Convocarea care i-a surprins pe maghiari

Cum au reacționat ungurii când au văzut lista lui Mircea Lucescu. Convocarea care i-a surprins pe maghiari

CFR Cluj, obligată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv să plătească aproape 200.000 de euro

CFR Cluj, obligată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv să plătească aproape 200.000 de euro

Pleacă de la Tottenham și revine în Serie A, la Juventus! Cluburile au demarat discuțiile

Pleacă de la Tottenham și revine în Serie A, la Juventus! Cluburile au demarat discuțiile

MM Stoica, replică instant pentru Pleșan! A publicat lista reală a jucătorilor propuși la FCSB

MM Stoica, replică instant pentru Pleșan! A publicat lista reală a jucătorilor propuși la FCSB



Recomandarile redactiei
Maghiarii, uimiți de ce s-a întâmplat după ce Mircea Lucescu a dezvăluit lista preliminară a convocărilor pentru baraj: ”Șocați!”
Maghiarii, uimiți de ce s-a întâmplat după ce Mircea Lucescu a dezvăluit lista preliminară a convocărilor pentru baraj: ”Șocați!”
Giovanni Becali a anunțat posibila destinație a lui Ștefan Baiaram: „Iei banul, e liniște”
Giovanni Becali a anunțat posibila destinație a lui Ștefan Baiaram: „Iei banul, e liniște”
Golul primit de Ionuț Radu l-a scos din minți pe antrenorul lui Celta Vigo: ”Nu știu cum să o spun fără să înjur!”
Golul primit de Ionuț Radu l-a scos din minți pe antrenorul lui Celta Vigo: ”Nu știu cum să o spun fără să înjur!”
Fotbalistul semnează cu FCSB! Anunțul lui Becali: ”Un om care își dă viața!”
Fotbalistul semnează cu FCSB! Anunțul lui Becali: ”Un om care își dă viața!”
Fostul câștigător al Cupei României a scăpat din infernul din Iran: „Trei zile fără apă și mâncare”
Fostul câștigător al Cupei României a scăpat din infernul din Iran: „Trei zile fără apă și mâncare”
Alte subiecte de interes
Irina Bara, un nou titlu! Victorie în Ungaria împotriva perechii de surori maghiare Udvardy
Irina Bara, un nou titlu! Victorie în Ungaria împotriva perechii de surori maghiare Udvardy
A bătut o jucătoare din top 100 WTA și a fost acuzată de blat: experiența teribilă trăită de Andreea Prisacariu
A bătut o jucătoare din top 100 WTA și a fost acuzată de blat: experiența teribilă trăită de Andreea Prisacariu
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Coco Gauff a plâns în hohote, după eliminarea de la Jocurile Olimpice: "Astea sunt regulile"
Coco Gauff a plâns în hohote, după eliminarea de la Jocurile Olimpice: "Astea sunt regulile"
CITESTE SI
Bătrână din Bacău, meșter popular, jefuită. I-au furat economiile de-o viață: ”Tare greu i-am strâns”. Cine erau hoții

stirileprotv Bătrână din Bacău, meșter popular, jefuită. I-au furat economiile de-o viață: ”Tare greu i-am strâns”. Cine erau hoții

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Escaladare în Orientul Mijlociu: Iranul promite „lovituri dureroase” și pregătește ”arme noi” împotriva adversarilor

stirileprotv Escaladare în Orientul Mijlociu: Iranul promite „lovituri dureroase” și pregătește ”arme noi” împotriva adversarilor

Desfășurare de forțe în Covasna, după apariția unui necunoscut într-o pădure. Localnicii cred că ar putea fi Emil Gânj

stirileprotv Desfășurare de forțe în Covasna, după apariția unui necunoscut într-o pădure. Localnicii cred că ar putea fi Emil Gânj

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
(RO) UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!