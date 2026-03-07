Șoc în tenis! O jucătoare din Ungaria, amenințată cu pistolul ca să piardă meciul din Turcia

Sportiva clasată pe locul 95 mondial a dezvăluit că a fost terorizată prin mesaje pe numărul personal de WhatsApp. Incidentul grav a avut loc cu două nopți înaintea partidei pe care a disputat-o vineri, 6 martie, la turneul WTA 125 din Antalya. Un expeditor necunoscut i-a trimis imagini cu membrii familiei sale și cu o armă de foc, cerându-i să cedeze confruntarea cu ucraineanca Anhelina Kalinina. Udvardy a pierdut ulterior meciul cu scorul de 6-7 (3), 5-7.

În urma acestui șantaj, autoritățile au intervenit de urgență. Trei polițiști au asigurat paza jucătoarei direct la arenă, în timp ce locuințele părinților și ale bunicii ei au fost puse sub supraveghere.

Detaliile înfiorătoare transmise de jucătoare

Prin intermediul contului său de Instagram, jucătoarea maghiară a povestit calvarul prin care a trecut, ridicând și suspiciunea unei breșe grave de securitate în baza de date a circuitului feminin.

„Aseară, în jurul miezului nopții, am primit mai multe mesaje foarte tulburătoare pe WhatsApp de la un număr necunoscut pe telefonul meu personal. Persoana respectivă mi-a spus că, dacă nu pierd meciul astăzi, le va face rău membrilor familiei mele. A spus că știe unde locuiește familia mea, ce mașini conduc și că are numerele lor de telefon. Chiar mi-a trimis fotografii cu membrii familiei mele și o poză cu o armă.

Sincer, a fost foarte înfricoșător să primesc așa ceva. Am contactat imediat supervizorul WTA, am trimis capturile de ecran și mi-am informat părinții. Părinții mei au contactat apoi consulatul, iar când m-am trezit în această dimineață, am vorbit din nou și cu supervizorul WTA. Mi s-a spus că amenințări similare au avut loc recent și asupra altor jucătoare și că ei cred că informații personale ar fi putut fi scurse din baza de date WTA, care este în prezent investigată.