Jaqueline Cristian s-a calificat duminică în optimile turneului de la Miami, după ce a învins-o pe Ekaterina Alexandrova la capătul unui meci de trei seturi.

Aflată pe locul 36 WTA, sportiva noastră a dat astăzi o victorie de prestigiu în turul al treilea al competiției din Statele Unite ale Americii. Românca a trecut de ocupanta locului 11 în ierarhia mondială, la capătul unei confruntări echilibrate care a durat două ore și 39 de minute. Partida a fost decisă abia în actul decisiv, la tie-break, scorul final fiind 6-3, 4-6, 7-6(5).

Recompensă financiară importantă

În urma acestui rezultat, România ajunge să aibă două reprezentante în faza optimilor de finală la competiția americană.

Parcursul de pe tabloul principal îi aduce jucătoarei din România și un beneficiu material semnificativ. Pentru accederea printre cele mai bune 16 sportive ale competiției, ea și-a asigurat deja un premiu în valoare de 105.720 de dolari.