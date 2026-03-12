Elena-Ruxandra Bertea (305 WTA), Gabriela Lee (331 WTA), Ilinca-Dalina Amariei (484 WTA), Carmen-Andreea Herea (566 WTA) şi Anamaria-Federica Oana (685 WTA) sunt jucătoarele selectate de Dulgheru.

Echipa noastră va înfrunta Franţa, Letonia şi Norvegia în Grupa C, turneul urmând să fie găzduit de Oeiras (Portugalia) în perioada 7-11 aprilie.

Loturile celor trei adversare

Franţa: Varvara Gracheva, Elsa Jacquemot, Diane Parry, Leolia Jeanjean, Kristina Mladenovic (Căpitan: Alize Cornet)

Varvara Gracheva, Elsa Jacquemot, Diane Parry, Leolia Jeanjean, Kristina Mladenovic (Căpitan: Alize Cornet) Letonia: Darja Semenistaja, Adelina Lacinova, Beatrise Zeltina, Daniela Darta Feldmane, Anna Ozerova (Căpitan: Krisjanis Stabins)

Darja Semenistaja, Adelina Lacinova, Beatrise Zeltina, Daniela Darta Feldmane, Anna Ozerova (Căpitan: Krisjanis Stabins) Norvegia: Marlene Helgo, Astrid Olsen, Matylda Burylo, Ulrikke Eikeri (Căpitan: Jorgen Vestli)

Componenţele celorlalte grupe

Grupa A: Slovacia, Croaţia, Serbia, Lituania

Slovacia, Croaţia, Serbia, Lituania Grupa B: Ţările de Jos, Turcia, Ungaria, Georgia

Ţările de Jos, Turcia, Ungaria, Georgia Grupa D: Germania, Danemarca, Portugalia, Suedia

Trei echipe vor obţine promovarea în faza următoare, iar patru vor retrograda. În afara confruntărilor din Europa/Africa Grupa I, au loc în aprilie şi meciurile din America Grupa I şi Asia/Oceania Grupa I.

Echipele luptă pentru şapte locuri disponibile pentru play-off-urile BJK Cup, din luna noiembrie. Cele şapte echipe se vor confrunta în play-off cu cele şapte naţiuni învinse din calificările BJK Cup, care vor avea loc în aceeaşi săptămână cu meciurile din Grupa Regională I.

România a retrogradat în competiţia regională Europe/Africa Zone Group I în noiembrie 2025, după ce a încheiat play-off-ul Billie Jean King Cup pe locul al doilea în Grupa B. Sub conducerea noului căpitan-nejucător Alexandra Dulgheru, România a învins Noua Zeelandă cu 3-0, dar a pierdut cu acelaşi scor în faţa Poloniei.

News.ro