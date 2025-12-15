Cel mai mare susținător al lui Chivu, după ce Inter a urcat pe primul loc: "Credeți că am zis la întâmplare că e mai bun decât Inzaghi?"

Numit în vară la Inter, Cristi Chivu a avut parte de o susținere puternică din partea lui Sandro Sabatini. Cunoscutul jurnalist italian a declarat în mai multe rânduri că românul este o opțiune mai bună decât Simone Inzaghi, criticându-l pe predecesorul lui Chivu că a ratat toate obiectivele din sezonul trecut - titlul, Liga Campionilor și Cupa Italiei.

Sandro Sabatini: "Nu am zis la întâmplare că va fi mai bun Chivu decât Inzaghi"



După ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A, Sabatini a făcut din nou o comparație între cei doi antrenori și a explicat de ce a crezut de la început în Chivu.



"Ce pot să spun? Nu e ca și cum am zis la întâmplare că va fi mai bun Chivu decât Inzaghi. Am spus asta pentru că l-am întrebat pe Panucci cum este, am întrebat Parma despre modul în care s-a comportat Chivu acolo.



Eu am zis în trecut că el are calitățile necesare pentru a face treabă bună. Acum, reușim să îl vedem pe acel Lautaro care să aducă titlul, înainte avea doar niște sclipiri sporadice", a spus Sandro Sabatini, la emisiunea Pressing, de la Canale 5, citat de fcinter1908.it.

