Cel mai mare susținător al lui Chivu, după ce Inter a urcat pe primul loc: "Credeți că am zis la întâmplare că e mai bun decât Inzaghi?"

Cel mai mare susținător al lui Chivu, după ce Inter a urcat pe primul loc: Credeți că am zis la &icirc;nt&acirc;mplare că e mai bun dec&acirc;t Inzaghi? Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter Milano a urcat pe primul loc din Serie A după etapa a 15-a, una în care echipa lui Cristi Chivu a învins Genoa (2-1), iar rivalele AC Milan și Napoli s-au încurcat cu Sassuolo (2-2), respectiv Udinese (0-1).

TAGS:
Sandro SabatiniInter Milanocristi chivu
Din articol

Numit în vară la Inter, Cristi Chivu a avut parte de o susținere puternică din partea lui Sandro Sabatini. Cunoscutul jurnalist italian a declarat în mai multe rânduri că românul este o opțiune mai bună decât Simone Inzaghi, criticându-l pe predecesorul lui Chivu că a ratat toate obiectivele din sezonul trecut - titlul, Liga Campionilor și Cupa Italiei.

Sandro Sabatini: "Nu am zis la întâmplare că va fi mai bun Chivu decât Inzaghi"

După ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A, Sabatini a făcut din nou o comparație între cei doi antrenori și a explicat de ce a crezut de la început în Chivu.

"Ce pot să spun? Nu e ca și cum am zis la întâmplare că va fi mai bun Chivu decât Inzaghi. Am spus asta pentru că l-am întrebat pe Panucci cum este, am întrebat Parma despre modul în care s-a comportat Chivu acolo. 

Eu am zis în trecut că el are calitățile necesare pentru a face treabă bună. Acum, reușim să îl vedem pe acel Lautaro care să aducă titlul, înainte avea doar niște sclipiri sporadice", a spus Sandro Sabatini, la emisiunea Pressing, de la Canale 5, citat de fcinter1908.it.

Clasamentul din Serie A după 15 etape

Duminică seară, după ce a învins Genoa (2-1) și a urcat cu Inter pe primul loc în Serie A, Cristi Chivu a vorbit și despre următorul obiectiv - câștigarea Supercupei Italiei. Ar fi primul trofeu pentru antrenorul român la nivel de seniori.

"Vom continua să muncim pentru că ne așteaptă o competiție importantă pe care vrem să o tratăm așa cum se cuvine. Vom da tot ce avem mai bun pentru că ne dorim să câștigăm trofeul", a spus Cristi Chivu, înaintea competiției găzduită de Arabia Saudită.

Programul din Supercupa Italiei, LIVE pe VOYO

  • Joi, 18 decembrie, ora 21:00: Napoli - AC Milan
  • Vineri, 19 decembrie, ora 21:00: Bologna - Inter Milano
  • Luni, 22 decembrie, ora 21:00: Finala

AICI SE VEDE SUPERCUPA ITALIEI - LIVE VOYO

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Unde se deschide cel mai mare parc tematic de iarnă din lume. Orașul de gheață își așteaptă vizitatorii
Unde se deschide cel mai mare parc tematic de iarnă din lume. Orașul de gheață &icirc;și așteaptă vizitatorii
ULTIMELE STIRI
Neymar s-a plimbat &icirc;n buricul orașului și nu l-a recunoscut nimeni: imagini fabuloase cu starul brazilian
Neymar s-a plimbat în buricul orașului și nu l-a recunoscut nimeni: imagini fabuloase cu starul brazilian
Un oficial din Superliga l-a dezamăgit pe Adi Mutu: &rdquo;Să stai pe l&acirc;ngă el și să-i spui c&acirc;t de mare și frumos e nu ajută&rdquo;
Un oficial din Superliga l-a dezamăgit pe Adi Mutu: ”Să stai pe lângă el și să-i spui cât de mare și frumos e nu ajută”
Din liga a doua, la FCSB! Gigi Becali s-a hotăr&acirc;t pentru mercato: Cea mai bună șmecherie!
Din liga a doua, la FCSB! Gigi Becali s-a hotărât pentru mercato: "Cea mai bună șmecherie!"
Moruțan și Mățan, la retrogradare sau &icirc;n Europa? Situație bizară &icirc;n Grecia
Moruțan și Mățan, la retrogradare sau în Europa? Situație bizară în Grecia
Unirea Slobozia &ndash; FCSB, de la ora 20:30: campioana dă de o echipă &icirc;ntr-o formă catastrofală
Unirea Slobozia – FCSB, de la ora 20:30: campioana dă de o echipă într-o formă catastrofală
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Presa din Italia a reacționat imediat ce Interul lui Cristi Chivu a devenit lider &icirc;n Serie A

Presa din Italia a reacționat imediat ce Interul lui Cristi Chivu a devenit lider în Serie A

Olandezii dau lovitura cu Dennis Man: &rdquo;Nu mai puțin de 13 milioane de euro!&rdquo;

Olandezii dau lovitura cu Dennis Man: ”Nu mai puțin de 13 milioane de euro!”

CSM București, &icirc;n Final Four, după opt ani? Crina Pintea s-a pronunțat asupra șanselor de calificare

CSM București, în Final Four, după opt ani? Crina Pintea s-a pronunțat asupra șanselor de calificare

Cristi Chivu a ieșit la atac după victoria cu Genoa: &bdquo;Acum 5 luni ziceau că terminăm pe 10!&rdquo;

Cristi Chivu a ieșit la atac după victoria cu Genoa: „Acum 5 luni ziceau că terminăm pe 10!”

S-au bătut pe el FCSB și Dinamo! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu transferul: &bdquo;Au fost mai multe oferte&rdquo;

S-au bătut pe el FCSB și Dinamo! Ce s-a întâmplat cu transferul: „Au fost mai multe oferte”

OUT p&acirc;nă &icirc;n 2026! MM Stoica a făcut anunțul: &bdquo;Are piciorul mai v&acirc;năt dec&acirc;t cerul lui Bacovia&rdquo;

OUT până în 2026! MM Stoica a făcut anunțul: „Are piciorul mai vânăt decât cerul lui Bacovia”



Recomandarile redactiei
Din liga a doua, la FCSB! Gigi Becali s-a hotăr&acirc;t pentru mercato: Cea mai bună șmecherie!
Din liga a doua, la FCSB! Gigi Becali s-a hotărât pentru mercato: "Cea mai bună șmecherie!"
Un oficial din Superliga l-a dezamăgit pe Adi Mutu: &rdquo;Să stai pe l&acirc;ngă el și să-i spui c&acirc;t de mare și frumos e nu ajută&rdquo;
Un oficial din Superliga l-a dezamăgit pe Adi Mutu: ”Să stai pe lângă el și să-i spui cât de mare și frumos e nu ajută”
Neymar s-a plimbat &icirc;n buricul orașului și nu l-a recunoscut nimeni: imagini fabuloase cu starul brazilian
Neymar s-a plimbat în buricul orașului și nu l-a recunoscut nimeni: imagini fabuloase cu starul brazilian
Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, iar jucătorul a rămas uimit: Chiar e adevărat?
Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, iar jucătorul a rămas uimit: "Chiar e adevărat?"
Moruțan și Mățan, la retrogradare sau &icirc;n Europa? Situație bizară &icirc;n Grecia
Moruțan și Mățan, la retrogradare sau în Europa? Situație bizară în Grecia
Alte subiecte de interes
Avertisment pentru Cristi Chivu din Italia: &bdquo;Trebuie să corecteze asta!&rdquo;
Avertisment pentru Cristi Chivu din Italia: „Trebuie să corecteze asta!”
Neașteptat! Cristi Chivu este lăudat &icirc;n Italia: &bdquo;Mai bun dec&acirc;t Simone Inzaghi&rdquo;
Neașteptat! Cristi Chivu este lăudat în Italia: „Mai bun decât Simone Inzaghi”
Fără vreo șansă să joace &icirc;n poarta lui Inter Milano, a fost &icirc;mprumutat tot &icirc;n Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
De la Generația de Suflet la Generația de Souffl&eacute;? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! &rdquo;Regele&rdquo; va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
Femeia pentru care DiCaprio a spus &bdquo;adio&rdquo; limitei de v&acirc;rstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO

stirileprotv Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Unde se deschide cel mai mare parc tematic de iarnă din lume. Orașul de gheață &icirc;și așteaptă vizitatorii

stirileprotv Unde se deschide cel mai mare parc tematic de iarnă din lume. Orașul de gheață își așteaptă vizitatorii

Acuzațiile grave ale judecătoarei Raluca Moroșanu la adresa conducerii Curții de Apel București: &bdquo;Suntem ca &icirc;ntr-un SRL&rdquo;

stirileprotv Acuzațiile grave ale judecătoarei Raluca Moroșanu la adresa conducerii Curții de Apel București: „Suntem ca într-un SRL”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!