„Mingile sunt oribile!” Liderul WTA, Iga Swiatek, revoltată la US Open: de ce mingile diferă la New York în funcție de sex

La 21 de ani, Iga Swiatek este dublă campioană de Grand Slam și se bucură de cel mai bun sezon al carierei, în care a cucerit 6 titluri prestigioase, la Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Roma și Paris.

Ajunsă în SUA pentru ultimul turneu de mare șlem al anului, jucătoarea poloneză s-a plâns încă din timpul turneului WTA 1000 de la Cincinnati în legătură cu faptul că mingile utilizate în turneele feminine diferă de cele folosite în probele masculin. Swiatek este nemulțumită de greutatea scăzută a mingilor și își motivează opinia spunând că aceste mingi devin greu de controlat în condițiile de joc de la New York.

„Mingile acestea sunt oribile. Nu înțeleg de ce mingile noastre sunt diferite de cele folosite în turneul masculin. Sunt foarte dificil de controlat. După ce se uzează, devin tot mai ușoare și zboară.

Avem meciuri în care forța prevalează. Nu e ca acum zece ani, când fetele, cu excepția Serenei Williams, jucau cu mingi încete. Știu că există jucătoare care se plâng, iar ele se află în top 10.

Cu 15 ani în urmă, probabil că femeile își accidentau coatele din cauza mingilor mai grele, dar astăzi suntem atât de bine pregătite fizic încât nu cred că se poate întâmpla,” a spus Iga Swiatek, notează Eurosport.

Numerele 4 și 8 WTA, Paula Badosa, respectiv Jessica Pegula o susțin pe Iga Swiatek în manifestarea opiniei potrivit căreia organizatorii turneelor americane greșesc menținând această strategie de a diferenția mingile de joc, în funcție de sex.

„Nici eu nu-s fan al acestor mingi. Și mai sunt și alte jucătoare care îmi împărtășesc părerea,” a punctat Jessica Pegula, în timp ce Paula Badosa a avut o poziție mai clară.

„Sunt totalmente de acord. Condițiile nu sunt favorabile jucătoarelor, și nici spectacolului. Ne plângem că sunt multe erori neforțate și că lipsește inteligența tactică în puncte, dar avem terenuri mai rapide și mingi imposibil de controlat,” a transmis Paula Badosa.

