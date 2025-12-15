Lisav Eissat, fundașul naționalei României, a început meciul ca rezerv și a intrat pe teren abia în minutul 71. La finalul partidei, Lisav Eissat a fost implicat într-o situație neobișnuită.

Lisav Eissat, descălțat de fanii lui Maccabi Haifa

Când jucătorii au mers în fața suporterilor pentru a sărbători victoria, o parte dintre ultrașii lui Maccabi Haifa l-au luat la rost pe fotbalistul român, nemulțumiți de faptul că stoperul cu origini românești purta ghete de culoare galbenă.

Suporterii i-au cerut lui Lisav Eissat să se descalțe, iar fotbalistul s-a conformat. Fotbalistul care a debutat deja la prima reprezentativă a României și-a scos ghetele, care au ajuns în posesia fanilor.

Cel mai probabil totul are legătură cu faptul că ”galben” este culoarea rivalei Maccabi Tel Aviv, însă nu este exclus ca momentul să aibă de a face și cu faptul că Lisav Eissat a ales să reprezinte naționala României, lucru ce i-a adus numeroase critici în Israel.