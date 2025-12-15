Cosmin Olăroiu (56 de ani) a ratat calificarea la Mondiale cu naționala Emiratelor, însă consolarea sa se numește FIFA Arab Cup 2025. Pentru că aici, reprezentativa arabă a avansat până în semifinale, urmând să întâlnească, astăzi (ora 16:30), naționala Marocului pentru un loc în ultimul act.

Această calificare a marcat doar a doua prezență a Emiratelor, la acest nivel. Și a venit la 27 de ani după clasarea pe locul 4, obținută la FIFA Arab Cup 1998.

Farid Chaal, notițe ascunse în prosop!

Naționala Emiratelor e, în acest moment, marea surpriză a competiției aflate în desfășurare, în Qatar. Pentru că e singura necalificată la Mondiale dintre cele patru care au prins semifinalele (aici mai sunt Iordania, Arabia Saudită și Maroc).

Performanța echipei lui Olăroiu, în Qatar, a devenit posibilă, după un meci sufocant cu Algeria, campioana en-titre, câștigat după executarea loviturilor de departajare. Aici, s-au petrecut niște secvențe ciudate care au „transpirat“ în presă și pe rețelele de socializare, abia după terminarea jocului.

După un duel în care scorul a fost egal, 1-1, după 120 de minute, s-a trecut la loteria penalty-urilor. Au fost 16 execuții, în total. Câștig de cauză a avut naționala Emiratelor (7-6). Pentru că elevii lui Oli au ratat o singură execuție, pe când algerienii au avut două ratări.

Remarcabil e că, la loviturile de departajare, portarul algerian, Farid Chaal (31 de ani), a avut o strategie bizară. Concret, el a venit cu notițe pregătite, cu locul unde știa că vor executa jucătorii Emiratelor. Notițele și le-a lipit pe bidonul cu apa, iar bidonul l-a ascuns în... prosop!

Degeaba însă! După fiecare execuție a unui jucător de la naționala Emiratelor, Chaal se întorcea, descumpănit, la „secretul“ său, parcurgând din nou notițele, în încercarea de a scoate următorul șut. Ceea ce n-a reușit, părăsind terenul învins, în uralele fanilor din Emirate.

