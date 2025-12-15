8 meciuri în campionat și în cupă, 7 victorii, 1 înfrângere și un golaveraj fabulos: 25-9. Așa a început aventura lui Cosmin Contra, în Qatar, la Al-Arabi Doha, de la mijlocul lunii octombrie.

Din păcate pentru „Guriță“ însă, după acest start fantastic, care i-a adus și o premieră istorică, între timp, treaba s-a cam stricat. Pentru că, după întreruperea campionatului pentru FIFA Arab Cup 2025 (1-18 decembrie, Doha), Al-Arabi a redevenit ciuca bătăilor. În cupă!

Contra a primit drept „cadou“ o înfrângere la scor de neprezentare

În ultimele două runde din Qatar Stars Cup, Al-Arabi a fost o catastrofă! Mai întâi, a fost înfrângerea cu Al-Sailiya, scor 0-3, după care a venit eșecul de aseară: 0-3 cu Muaither, formație de liga a doua!

Această a doua înfrângere a și stricat aniversarea lui Cosmin Contra. Pentru că, astăzi, fostul selecționer a schimbat „prefixul“, împlinind 50 de ani. Din păcate, la ce se întâmplă cu Al-Arabi acum, Contra are prea puține motive de bucurie. Consolarea sa constă în faptul că următorul meci e programat abia pentru 28 decembrie, în campionat, ceea ce înseamnă că românul are timp pentru a „repara“, cât de cât, ce s-a stricat, în ultima perioadă.

