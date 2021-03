HORROR | Simona Halep, cu politia la usa: experienta teribila traita de numarul 3 WTA la inceputul acestui an in Australia

Simona Halep a trecut printr-o experienta de necrezut in perioada carantinarii din Adelaide, Australia.

Simona Halep a facut una dintre marturisile care ii vor soca pe fanii sai. Campioana en-titre de la Wimbledon a povestit cu lux de amanunte experienta carantinarii de la Adelaide, unde a stat timp de 14 zile inchisa in camera de hotel.

Intrebata daca a avut sansa sa se intalneasca cu ceilalti jucatori de top care au efectuat carantinarea la Adelaide, printre care Novak Djokovic, Rafael Nadal, Serena Williams sau Naomi Osaka, Simona Halep a raspuns negativ, punand in evidenta strictetea cu care au fost respectate regulile de preventie in Oceania.

"Nu, doar in aeroport ne-am vazut, iar timp de 14 zile nu ne-am intalnit cu nimeni. Politia era la usa, ne astepta, ne conducea la teren, nu aveam voie sa parasim camera. A fost strictete foarte mare. Ne spuneau minutul la care trebuia sa coboram, nu era nimeni in zona noastra, si in acest fel puteam sa plecam. A fost o experienta incredibila, dar a fost foarte bine ca am putut sa jucam in Australia," a afirmat Simona Halep intr-un interviu oferit jurnalistului Gabriel Morariu.

"Darren a fost cu noi, a stat si el 14 zile in hotelul nostru, nu a putut sa-si vada familia, dar mi-a prins bine timpul perecut cu el si ca am putut sa lucram impreuna. Fiind in echipa noastra si luand contact cu noi, trebuia sa se autoizoleze, ca sa nu transmita virusul, in cazul in care noi l-am fi avut. Am facut teste zilnic, dar am avut mare noroc ca in avionul nostru nu a fost niciun caz pozitiv," a adaugat numarul 3 WTA pentru Digi Sport.