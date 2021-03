Monica Niculescu va antrena echipa de Fed Cup a Romaniei in barajul cu Italia, iar Simona Halep ar urma sa joace rolul de secund | Segarceanu: "Vine o noua generatie!"

Florin Segarceanu a demisionat din functia de capitan nejucator al echipei Romaniei de tenis feminin.

Cu doar o luna inaintea barajului de Billie Jean King Cup (actuala denumire a fostei Fed Cup) cu Italia, capitanul nejucator al nationalei Romaniei, Florin Segarceanu a anuntat ca va demisiona din functie. Acesta va fi inlocuit de Monica Niculescu (33 de ani, 53 WTA in proba de dublu).

"Nu mai sunt capitanul nejucator al echipei de Fed Cup. O sa fiu in preajma echipei. Fed Cup intra intr-o noua etapa. Vine o generatie noua si am considerat ca trebuie un suflu proaspat care sa preia aceasta generatie. Monica Niculescu este in momentul acesta capitanul nejucator, pentru aceasta prima intalnire. Va fi ajutata cu sfaturi de Simona Halep si Alina Tecsor, care a ramas acolo in continuare. Eu voi fi alaturi de echipa, dar nu pe banca, nu in pozitia de capitan.

Nu am niciun regret. A fost o experienta frumoasa. Am o prietenie stransa cu jucatoarele. Anul acesta fac 60 de ani si cred ca generatiile tinere au nevoie de energie si de persoane apropiate de varsta lor," a spus Florin Segarceanu la Radio Timisoara, informeaza Gazeta Sporturilor.

Romania - Italia va avea loc in intervalul 16-17 aprilie la Cluj-Napoca si va conta pentru ramanerea in Grupa I Mondiala. Simona Halep a anuntat deja ca nu va participa la aceasta confruntare.