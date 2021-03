Simona Halep nu se retrage! Anuntul-bomba facut de campioana de la Wimbledon: "In planul meu este sa joc si Olimpiada din 2024 de la Paris!"

La 29 de ani, Simona Halep prevede cel putin inca trei ani in care va mai juca tenis la cel mai inalt nivel.

Simona Halep nu are nicio intentie de a se retrage din tenis in urmatorii patru ani. Numarul 3 WTA a afirmat intr-o emisiune televizata ca are in plan sa reprezinte Romania la urmatoarele doua editii ale Jocurilor Olimpice.

"In planul meu este sa joc si Olimpiada din 2024, sper doar sa fiu bine din punct de vedere fizic. Nu ma retrag! Mai joc, o sa mai stau prin preajma," a afirmat Simona Halep in emisiunea "Asii tenisului".

Cat despre ideea de a ocupa o pozitie mai importanta in echipa nationala de tenis feminin a Romaniei, Simona Halep a spus urmatoarele: "Sper si eu intr-o zi sa fiu capitan la Fed Cup, pentru ca imi doresc tare mult. Mi-as dori sa fiu capitan, poate si dupa, dar chiar si in timpul carierei. E o onoare sa fii in aceasta functie. Acum ma lupt sa fac rezultate cat mai bune in continuare pentru a avea sansa si onoarea sa am drapelul la Olimpiada, desi stiu ca sunt multi sportivi care ar merita acest lucru," a adaugat Simona Halep pentru Digi Sport.

In cazul in care Olimpiada de la Tokyo se va organiza in acest an, Simona Halep va avea doua sanse in patru ani de a-si indeplni visul suprem al carierei sale, anume acela de a cuceri o medalie olimpica pentru tara sa.